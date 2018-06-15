Володин обозначил цели пенсионной реформы

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал цели реформирования пенсионной системы. Предполагается, что Совет Госдумы рассмотрит этот вопрос уже 18 июня.

На рассмотрение Государственной думы законопроект будет внесен 16 июня. Ожидается, что это будет сделано после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Спикер нижней палаты парламента заверил, что данная реформа необходима. "Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий", – отметил Володин. По его словам, такого развития событий допустить нельзя.

"Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров", – добавил председатель Госдумы. Он заявил, что Совет Госдумы планирует обсудить законопроект уже 18 июня.

Кроме того, документ будет направлен в законодательные собрания регионов страны. "Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной думе в первом чтении", – цитирует Володина Regnum.

Напомним, что о скором реформировании пенсионной системы страны объявили в правительстве. Данные меры позволят оптимизировать расходы и направить деньги на развитие социальной сферы.