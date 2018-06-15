Володин обозначил цели пенсионной реформы
На рассмотрение Государственной думы законопроект будет внесен 16 июня. Ожидается, что это будет сделано после заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Спикер нижней палаты парламента заверил, что данная реформа необходима. "Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий", – отметил Володин. По его словам, такого развития событий допустить нельзя.
"Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров", – добавил председатель Госдумы. Он заявил, что Совет Госдумы планирует обсудить законопроект уже 18 июня.
Кроме того, документ будет направлен в законодательные собрания регионов страны. "Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной думе в первом чтении", – цитирует Володина Regnum.
Напомним, что о скором реформировании пенсионной системы страны объявили в правительстве. Данные меры позволят оптимизировать расходы и направить деньги на развитие социальной сферы.
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