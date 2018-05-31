Жирующая Собчак побирается ради новой авантюры

Ксения Собчак развила бурную политическую деятельность после сокрушительного провала на выборах в марте этого года. Светская львица назвала главную цель создаваемой ей Партии перемен – прохождение в Госдуму на выборах 2021 года.

Впрочем, торопиться Собчак не намерена. "На мой взгляд, лучше это делать целенаправленно, выстраивая правильный фундамент", - рассказала светская львица о стратегии своей партии на пресс-конференции. По ее словам, за следующие три года Партия перемен будет активно работать над достижением главной цели.

Съезд партии состоится 23 июня. Он неоднократно откладывался. По словам Собчак, изначально планировалось провести его в середине весны. Задержка, отметила светская львица, связана с решением технических вопросов.

Деньги на политическую деятельность Собчак намерена получать в том числе через пожертвования. "Партстроительство – это в том числе краудфандинг", – сказала она.

При этом сама Ксения явно не бедствует. На своей странице в Instagram она регулярно публикует фотографии, повествующие о красивой жизни. Настоящий скандал разгорелся под ее снимком из самолета. В кадр попал кусочек со вкусом и в соответствии со всеми требованиями комфорта обставленного салона лайнера, фужер с напитком, чашка чая, кусочек торта и баночки с джемом. Фото вызвало у многих пользователей Сети неприятие.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 1 Май 2018 в 4:19 PDT

Напомним, президентские выборы состоялись 18 марта. Собчак получила на них очень малое количество голосов – 1,68%. Наибольшую поддержку ей оказал родной Санкт-Петербург, где светская львица получила почти 4% голосов. За несколько дней до выборов главы государства Собчак объявила о продолжении политической деятельности после 18 марта и создании собственной партии.