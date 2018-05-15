Собчак впервые показала скандальный фильм об отце

Документальный фильм "Дело Собчака" представлен на фестивале в Каннах. Как рассказала на презентации Ксения Собчак, она хотела донести до зрителя правдивую историю о своем отце.

Презентация фильма прошла 15 мая в Российском павильоне "Роскино". Телеведущая считает, что новое поколение уже не помнит, кто такой Анатолий Собчак. "Это или отец Ксении Собчак, или человек, который когда-то работал с Путиным. Это такая каша в голове, которая не отражает масштабы личности моего отца. Я хотела сохранить память о нем", – заявила журналистка.

Документальная лента "Дело Собчака" Веры Кричевской рассказывает о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга. Фильм поднимает различные темы – об отношениях Собчака с первым президентом России Борисом Ельциным, о назначении Владимира Путина помощником мэра, и о поражении Собчака на губернаторских выборах в 1996 году.

В фильм вошли интервью с российскими политиками. О Собчаке вспоминают Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Борис Немцов, руководитель администрации президента Ельцина Валентин Юмашев, передает Рен ТВ.

Ксения Собчак считает, что в фильме объясняются многие события из истории современной России. "Главное, чего мы добивались, – это не навязывать какую-то точку зрения. Это настоящая драма, история настоящей дружбы и настоящего предательства", – отметила она.

Мать Ксении, Людмила Нарусова, рассказала журналистам, что президентская кампания отняла у ее дочери много сил. Это и стало причиной того, что после выборов 18 марта Собчак "выпала" из политического поля. Сначала экс-кандидат хорошо отдохнула, а затем полностью сосредоточилась на подготовке фильма. В картине она выступила продюсером и сценаристом. Некоторые назвали фильм "программным заявлением" Ксении Собчак. Премьера картины в России состоится 12 июня.