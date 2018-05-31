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Собчак с глубоким декольте опозорилась из-за слов о Бабченко

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Ксении Собчак удалось удивить москвичей, которые собрались на митинг памяти якобы убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко. После ее не очень понятных высказываний толпа, собравшаяся было вокруг телеведущей, быстро рассосалась.

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Акции, посвященные памяти Аркадия Бабченко, "убитого" на Украине 30 мая, прошли в нескольких российских городах. В Санкт-Петербурге люди собрались у Соловецкого камня, многие пришли с цветами. Когда им сообщили, что журналист жив, некоторые заплакали – как сообщается, люди просто не могли поверить в подобное хамство.

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Сюжеты "Убийство" журналиста Бабченко

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

В Москве несколько десятков человек собрались возле Дома журналиста. Почтила митинг своим присутствием и экс-кандидат в президенты. После известия о "воскрешении" Бабченко собравшиеся решили все же не прерывать акцию.

Собчак, чтобы привлечь к себе внимание, завела беседу с несколькими москвичами. "В ужасное время живем… Украине, конечно, выгодно врать, ведь она в состоянии войны с Россией", – заявила Ксения Анатольевна.

Слушатели логику высказываний Собчак не уловили и быстро разошлись. Большинство из них решили, что телеведущая "слишком много и не по делу говорит", передает Пятый канал.

Вечером 29 мая появились сообщения, что российского журналиста Аркадия Бабченко нашли мертвым в подъезде дома в Киеве. Позже появилась информация, что Бабченко выстрелили в спину из огнестрельного оружия.  

Однако неожиданно "убитый" журналист оказался жив. Его смерть была инсценировкой, заявил на пресс-конференции глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. По словам руководителя СБУ, убийство журналиста якобы готовили российские спецслужбы, а украинцы его спасли. 

Автор: Андрей Евлампиев31 мая 2018, 10:18
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