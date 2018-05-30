Госдума и бизнес дадут отпор санкциям

Глава "Деловой России" Алексей Репик отметил важность сотрудничества власти и бизнеса. После встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным он сделал несколько важных заявлений.

"Очень важно, что в Госдуме прислушиваются к позиции бизнеса, хорошо понимая, что сильный бизнес – это сильная экономика, а сильная экономика – это сильная страна", – сказал Репик.

На встрече с Вячеславом Володиным обсуждался принятый закон о контрсанкциях, а также законопроект об ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории России.

"Мы, представители делового сообщества предлагаем уголовную ответственность распространить только на провоцирование введения новых санкций и предоставление информации, которая способствует их принятию", – указал предприниматель.

Глава "Деловой России" также сообщил, что бизнесмены разработали и предложили Думе рассмотреть проект закона, который позволит в частно-правовом поле пострадавшим от санкций гражданам или юрлицам защитить свои интересы. Они смогут обратиться в суд за компенсацией морального и материального ущерба.

Также на встрече шла речь о развитие фармацевтической отрасли, обсуждались меры которые могли бы способствовать снижению цен на лекарства. Одна из таких мер – защита прав российских компаний, создающих новые лекарственные средства.





"Мы надеемся, что Госдума в максимально сжатые сроки примет необходимые законодательные акты, которые ускорят процесс регистрации новых лекарственных средств и дадут российским пациентам возможность быстрее получить терапию прорыва, – сказал Репик.

Доступность и качество лекарств – приоритет как для Госдумы, так и для делового сообщества.

Напомним, что Госдума решила перенести рассмотрение во втором чтении законопроекта об уголовной ответственности за исполнение на территории нашей страны антироссийских санкций. В Российском союзе промышленников и предпринимателей призвали пересмотреть инициативы, предлагавшиеся в первоначальном варианте проекта закона.

23 мая на Охотном ряду прошло заседание Совета по законотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине. Участники дискуссии обсудили предложения по введению ответственности за исполнение санкций. Как заверил председатель Думы, никто не намерен принимать нормы, которые способны нанести вред экономике России.