Дума приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях

Инаугурация Путина Ситуация в Сирии Новости Украины Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Россиянам разрешат выборочно платить за коммуналку
Бузова врезала опозорившейся Самойловой
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
партнеры
Вторник 22 мая
Лента новостей
12:35
Из Москвы-реки выловили часть тела человека
12:27
"Звезда в шоке": Вскрылось темное прошлое ухажера Бузовой
12:18
Неуловимый Кай Метов объявился у Казаченко
12:17
Проблемы суррогатного материнства
12:16
В Москве до конца года откроют три футбольных поля
12:16
Шнур преподал рэперам урок в новом клипе "Касты"
12:03
В Мариинском театре отравились 12 человек
11:57
В России раскрыли способ уничтожить Крымский мост
11:41
Экстренная посадка пассажирского лайнера без шасси попала на видео
11:20
Как спастись от магнитной бури
11:19
Подросток сжег дотла дом родителей за отказ купить телефон
11:13
Под Москвой поймали серийного похитителя автомобилей
10:43
Певец Евгений Осин разбился на мотоцикле
10:38
Ушла эпоха: АвтоВАЗ избавляется от Lada Priora
10:38
Жуткие последствия аллергии на секс с мужем
10:18
Стало известно о необычном ребенке принца Гарри и Меган Маркл
09:51
Бог любит вас: Папа Франциск подбодрил геев
09:48
"Мешала играть в футбол": Смолов обвинил Лопыреву в крушении карьеры
09:33
Гузеева проиграла похорошевшей Барановской
09:28
Стерильная чистота в квартире приводит к раку крови
09:21
Мэр Екатеринбурга Ройзман подал в отставку
09:06
Цветы для Меркель: Запад видит в русских галантных дикарей
08:50
Вызывающее поведение Бекхэма на свадьбе принца Гарри взбесило ведущего
08:47
Алина Кабаева оголилась на важном мероприятии
08:30
США сообщили о ядерном провале Путина
08:29
Украина открыто строит планы по уничтожению Крымского моста
08:20
У 50-летнего москвича украли часы за 3 млн рублей
22:20
Этап Кубка мира по вертолетным гонкам прошел в Подмосковье
22:08
Счастливую бабулю Пугачеву заметили с камерой у роддома
22:01
Больной и немощный Кобзон решился на отважный шаг
21:49
Московский студент впал в кому после избиения в парке Горького
21:34
Родившая от Магомаева любовница получила результаты ДНК-теста
21:18
Выбить долг из покойника: пострадавшей Аллегровой вернули надежду
21:09
Джина Хэспел вступила в должность главы ЦРУ
21:00
"Много желающих плюнуть в душу": откровения выпившего Крутого
20:37
Молодую жену Краско поймали в жарких объятьях качка
20:24
Смерть Тюльпанова расколола брак Кержакова
20:14
В Марселе неизвестные обстреляли людей из автоматов
19:44
Шукшина беспощадно выставила на улицу новорожденного правнука
19:39
Изнасиловали и распотрошили: дикое убийство многодетной матери поразило Россию
19:29
Безумные регионы: телефоны в сливочном масле пытались передать в ростовское СИЗО
19:23
"Евровидение-2019" неожиданно перенесли
19:04
"Единая Россия" совершила разворот в регионы
18:46
Племянница принцессы Дианы обставила Миддлтон на королевской свадьбе
18:36
В Подмосковье случилось массовое ДТП
17:45
Чемодан, вокзал, Чукотка: Лондон отфутболил Абрамовича
17:34
Самые распространенные травмы футболистов
17:32
Ушлую Бузову поймали на воровстве
17:26
Эффект на лице: чудеса мезотерапии
17:14
Юрий Грымов готовит премьеру спектакля по пьесе Горького "На дне"
17:11
Панк-провокаторы едут в Россию
17:06
Брэд Питт отказался от денег и начал работать за еду
16:59
Как эмоциональный интеллект улучшает качество взаимоотношений
16:56
Пассажир московского метро изрезал мужчину скальпелем
16:38
В честь Крымского моста создали телефон
16:38
Машков возглавил колледж Табакова
16:16
Борисову светит тюрьма за циничную расправу над тяжелобольным Джигарханяном
16:11
71-летняя Васильева беременна от Садальского
16:08
В "ЕР" призвали решать проблему добровольной занятости пожилых
16:01
В Подмосковье девочка попала под электричку
15:51
Интеграция шести железнодорожных радиусов с МЦК завершится в 2019 году
15:51
Вскрылась связь молодого мужа Канделаки и звезды "Холостяка"
15:50
Звезда "Дома-2" попала в беду за границей
15:35
Порошенко грозит России трибуналом из-за Крымского моста
15:24
Прослезившийся Стоянов рассказал о жутких страданиях
15:16
Тодоренко при всех пошалила с Топаловым
15:12
Когда женщина знакомится первой
14:54
Под Москвой избили и ограбили гостеприимных бизнесменов
14:50
"Слабая команда": Семин разнес сборную России перед ЧМ-2018
14:39
Суд отменил приговор националисту Тесаку
14:39
Молодая жена Кузьмина лезет на стенку из-за отсутствия интимной близости
14:32
Ветлицкая сделала громкое заявление после выходки Земфиры
14:32
Зеленый чай оказался мощнейшим лекарством от рака
14:29
Пассажиры пожаловались на сбой в метро Москвы
14:27
Украинского министра назвали "вонючкой" в прямом эфире
14:24
Продюсера Мадонны убил сердечный приступ
14:19
Audi Q5: плюсы и минусы идеального кроссовера
14:12
"ЕР" предлагает обеспечить российские семьи "социальными нянями"
13:53
Как мужской поступок Путина на встрече с Меркель довел Германию до истерики
13:45
К чему снится развод
13:29
"Как мумия": видео с чуть живым Кобзоном ввергло в ужас
13:23
Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу
13:13
Смертельный прыжок парашютистов сняли на видео
13:01
Найдена неожиданная связь между строением мозга и зарплатой
12:58
Выставка "АРХ Москва" стала центром притяжения горожан
12:49
Шокирующее видео из салона аварийного самолета
12:49
Спасенный из бассейна школьник умер в больнице
12:41
Молодой водитель протаранил семь машин во время приступа
12:41
Уезжающая Пугачева поставила на место зарвавшегося Киркорова
12:32
В Москве умер советский режиссер Аскольдов
12:29
Аллегрова после смерти потеряла 10 миллионов
12:21
В Донбассе приготовились к танковому наступлению Украины
12:19
Шестилетний ребенок утонул на рыбалке с отцом
12:09
Божена Рынска разнесла белорусов из-за "свинства"
12:08
На Урале на женщину в супермаркете упал потолок
11:47
В ДТП под Москвой погиб человек
11:37
Калькулятор назвали отличным инструментом для хранения порно
11:36
Опасности смены питания в отпуске
11:26
Преемник Табакова гонит в шею звезд МХТ
11:26
Массивная грудь российской модели взорвала Сеть
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Полутруп и моральные покойники": Пугачевой плюнули в душу после праздника
Борисову светит тюрьма за циничную расправу над тяжелобольным Джигарханяном
Дробыш о провале Самойловой: Она унизила себя и страну
Сын Шукшиной о наследнике: Хочу, чтобы этот ребенок сдох!
"Как мумия": видео с чуть живым Кобзоном ввергло в ужас
"Полная деградация": Бузова вытащила на сцену девочку и заставила петь похабщину
Политика

Дума приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания во вторник, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о контрсанкциях. Нормативно-правовой акт является ответом на очередной виток санкционной агрессии в отношении нашей страны, инициированный Соединенными Штатами.
прочитано 338 раз

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 13 апреля руководителями всех фракций нижней палаты и спикером Вячеславом Володиным. Авторами законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" стало большинство депутатов.

ПО ТЕМЕ

Как Госдума ответит на американские санкции

Дума готова обсуждать с бизнесом ответственность за исполнение санкций

Госдума поддержала ответ на антироссийские санкции

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Принятый законодателями нормативно-правовой акт допускает возможность введения ответных санкций в качестве реакции на недружественные шаги Соединенных Штатов и других иностранных государств. Документ предполагает принятие мер как в отношении стран и находящихся под их юрисдикцией организаций, так и против должностных лиц и граждан.

Нормативно-правовой акт дает возможность приостанавливать или прекращать международное сотрудничество в отдельных отраслях. Кроме того, он предусматривает запрет на вывоз или ввоз категорий продукции и сырья, участие в госзакупках, а также приватизации государственного и муниципального имущества. "Мы обязательно должны сделать все, чтобы защитить наш суверенитет, защитить безопасность, права, свободы наших граждан", – заявил ранее Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Стоит отметить, что в первоначальной редакции документа было прописано 16 ответных мер. При этом с самого начала обсуждения законопроекта Госдума поддерживала тесный диалог с представителями экспертного и бизнес-сообщества. В ходе этих консультаций было решено скорректировать нормативно-правовой акт. В итоге ко второму чтению все вопросы были сняты.

Правительство по решению президента получает право вводить меры противодействия, которые при этом не должны касаться жизненно необходимых товаров, в том числе лекарств, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты главой государства на основании предложений Совбеза. При устранении обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, кабинет министров будет отменять введенные ограничительные меры.

По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, цель закона – не ограничение чего-либо, а защита национальных интересов нашей страны, прав и свобод ее граждан. "С пониманием того, что ни одно действие, предпринятое против наших граждан, не будет оставаться безнаказанным. Закон расширяет права президента и правительства РФ по применению санкций в отношении конкретных юридических и физических лиц", – подчеркнул законодатель.

Принятый на Охотном Ряду нормативно-правовой акт является ответом на введенные в начале апреля очередные санкции США. В новом перечне оказались 38 российских юридических и физических лиц – представители бизнеса, госслужащие и крупные компании.

В настоящее время в нижней палате также обсуждается законопроект о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций Соединенных Штатов на территории России, а также за умышленные действия, способствующие введению ограничений против нашей страны. В среду, 23 мая, состоится заседание думского совета по законотворчеству, куда приглашены представители деловых объединений и экспертного сообщества, а также всех, кто выступил с предложениями по доработке документа.

Автор: Иван Поляков22 мая 2018, 12:19

Политика

Путин обломал готового бомбить Крымский мост Порошенко
Страшные тайны: Ким Чен Ын
Чего ждать от Мутко в новой должности
Задравшую нос Украину подняли на смех

Шоу-бизнес

"Звезда в шоке": Вскрылось темное прошлое ухажера Бузовой
Виктор Салтыков рассказал о пьянстве и подлости бывшей жены
Неутешительный диагноз покалеченного Евгения Осина
Певец Евгений Осин разбился на мотоцикле

Проишествия

Шокирующее видео из салона аварийного самолета
Россиянин арестован за мастурбацию в самолете
Ужасающие фото и видео с места крушения Boeing 737
Врач оставил пациента без рук и ног из-за простуды

Lifestyle

Брэд Питт отказался от денег и начал работать за еду
Развратник из Театра Маяковского возмутил бесстыдной выходкой
Украина наказала российскую певицу из-за Крыма
Первый канал объявил о своем переименовании
Шоу-бизнес

"Много желающих плюнуть в душу": откровения выпившего Крутого

Композитора заставили говорить после бокала
Шоу-бизнес

"Как мумия": видео с чуть живым Кобзоном ввергло в ужас

Интернет-пользователи обеспокоены состоянием артиста
Шоу-бизнес

Борисову светит тюрьма за циничную расправу над тяжелобольным Джигарханяном

Артур Согомонян уверен, что актера цинично добивают
Шоу-бизнес

Гузеева проиграла похорошевшей Барановской

Поклонники молодой ведущей высказали свое мнение

Гороскоп

Астрологический прогноз с 21 по 27 мая
Совет на выходные
У Яны Рудковской родится дочь
Хитрую Асмус ждет пополнение в семье

Фоторепортажи

Неуловимый Кай Метов объявился у Казаченко
Исхудавший Шуфутинский показал юную красотку-любовницу
Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля
41-летняя Наталия Орейро выгляди как девочка

Спорт

"Слабая команда": Семин разнес сборную России перед ЧМ-2018
Сбежавшая к гею фигуристка Медведева пустилась во все тяжкие
Расстроенные российские хоккеисты попали впросак после вылета с ЧМ
ЧМ-2018 предрекли экономический крах

Регионы

Изнасиловали и распотрошили: дикое убийство многодетной матери поразило Россию
Безумные регионы: телефоны в сливочном масле пытались передать в ростовское СИЗО
Смертельный прыжок парашютистов сняли на видео
Суровые челябинцы избили француженку из-за геев
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru