Дума приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания во вторник, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о контрсанкциях. Нормативно-правовой акт является ответом на очередной виток санкционной агрессии в отношении нашей страны, инициированный Соединенными Штатами.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы 13 апреля руководителями всех фракций нижней палаты и спикером Вячеславом Володиным. Авторами законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" стало большинство депутатов.

Принятый законодателями нормативно-правовой акт допускает возможность введения ответных санкций в качестве реакции на недружественные шаги Соединенных Штатов и других иностранных государств. Документ предполагает принятие мер как в отношении стран и находящихся под их юрисдикцией организаций, так и против должностных лиц и граждан.

Нормативно-правовой акт дает возможность приостанавливать или прекращать международное сотрудничество в отдельных отраслях. Кроме того, он предусматривает запрет на вывоз или ввоз категорий продукции и сырья, участие в госзакупках, а также приватизации государственного и муниципального имущества. "Мы обязательно должны сделать все, чтобы защитить наш суверенитет, защитить безопасность, права, свободы наших граждан", – заявил ранее Вячеслав Володин.





Стоит отметить, что в первоначальной редакции документа было прописано 16 ответных мер. При этом с самого начала обсуждения законопроекта Госдума поддерживала тесный диалог с представителями экспертного и бизнес-сообщества. В ходе этих консультаций было решено скорректировать нормативно-правовой акт. В итоге ко второму чтению все вопросы были сняты.

Правительство по решению президента получает право вводить меры противодействия, которые при этом не должны касаться жизненно необходимых товаров, в том числе лекарств, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты главой государства на основании предложений Совбеза. При устранении обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, кабинет министров будет отменять введенные ограничительные меры.

По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, цель закона – не ограничение чего-либо, а защита национальных интересов нашей страны, прав и свобод ее граждан. "С пониманием того, что ни одно действие, предпринятое против наших граждан, не будет оставаться безнаказанным. Закон расширяет права президента и правительства РФ по применению санкций в отношении конкретных юридических и физических лиц", – подчеркнул законодатель.

Принятый на Охотном Ряду нормативно-правовой акт является ответом на введенные в начале апреля очередные санкции США. В новом перечне оказались 38 российских юридических и физических лиц – представители бизнеса, госслужащие и крупные компании.

В настоящее время в нижней палате также обсуждается законопроект о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций Соединенных Штатов на территории России, а также за умышленные действия, способствующие введению ограничений против нашей страны. В среду, 23 мая, состоится заседание думского совета по законотворчеству, куда приглашены представители деловых объединений и экспертного сообщества, а также всех, кто выступил с предложениями по доработке документа.

