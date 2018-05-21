Как Госдума ответит на американские санкции

Нижняя палата парламента готовится принять в третьем, окончательном чтении законопроект о контрсанкциях. Вместе с тем продолжается обсуждение резонансного нормативно-правового акта о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций США. О ходе работы над документами рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законодатель отметил, что в нижнюю палату поступило много предложений относительно доработки проекта закона об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России. По словам спикера, в среду состоится заседание думского совета по законотворчеству, куда приглашены представители деловых объединений и экспертного сообщества, а также всех, кто выступил с предложениями по доработке документа.

"У нас много поступило различных идей, мы их все будем обсуждать, после чего примем решение о дальнейшем графике рассмотрения этого законопроекта", – цитирует Володина ТАСС.

Рассказал председатель нижней палаты и о дальнейшем рассмотрении проекта закона о контрсанкциях. Он отметил, что в третьем, заключительном чтении нормативно-правовой акт будет рассматриваться в ходе завтрашнего пленарного заседания.

"Мы обязательно должны сделать все, чтобы защитить наш суверенитет, защитить безопасность, права, свободы наших граждан", – резюмировал спикер.





Напомним, в настоящее время на Охотном Ряду рассматриваются два законопроекта, которые предусматривают ряд мер в ответ на очередной виток санкционной агрессии со стороны США. Так, нормативно-правовой акт о введении ответственности за исполнение санкций США на территории России предусматривает ограничение свободы сроком до четырех лет или 600 тысяч рублей штрафа за совершение действий, которые следуют в рамках санкционной политики иностранного государства в отношении России. А за умышленные действия, способствующие введению санкций против нашей страны, виновные, гласит проект закона, будут наказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей или ограничением свободы сроком до трех лет.

После первого чтения документа в Госдуму поступили обращения от представителей бизнес-сообщества. Спикер Вячеслав Володин отметил, что предприниматели выразили озабоченность предлагаемыми в законопроекте мерами. Нижняя палата продолжила обсуждение документа с заинтересованными кругами. В прошлый четверг депутаты перенесли рассмотрение нормативно-правового акта.

Что касается законопроекта о контрсанкциях, то документ уже прошел два чтения. Проект закона активно обсуждался с экспертами и предпринимателями. Как отметил Вячеслав Володин, эта работа позволила сделать нормы документа универсальными, все разногласия были сняты.





В итоговом варианте текста перечень возможных ответных мер сократился с 16 до шести. Среди прочих – прекращение или приостановление международного сотрудничества с недружественными странами и их организациями, запрет или ограничение на ввоз в Россию продукции или сырья, произведенных в недружественных государствах, ограничение на вывоз из нашей страны определенной продукции или сырья, запрет на участие в приватизации и другое.

Правительство по решению президента получает право вводить меры противодействия, которые при этом не должны касаться жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты главой государства на основании предложений Совбеза. При устранении обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство будет отменять введенные ограничительные меры.

Обсуждаемые на Охотном Ряду нормативно-правовые акты являются ответом на введенные в начале апреля очередные санкции США. В новом перечне оказались 38 юридических и физических лиц – представители бизнеса, госслужащие и крупные компании.