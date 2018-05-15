Как Запад отвечает на американские санкции
В Евросоюзе еще в 1996 году был принят так называемый Blocking Statute против действий США в момент, когда они очередной раз попытались расправиться с кубинским лидером Фиделем Кастро. Тогда Вашингтон ударил по европейским компаниям, торгующим с Островом свободы. Они обратились в Еврокомиссию, которая приняла директиву за номером 2271.
В документе говорилось: "Еврокомиссия будет игнорировать распоряжения Вашингтона относительно европейских компаний и будет противодействовать всем попыткам распространить на европейскую территорию какие бы то ни было решения американских инстанций в рамках санкционной политики". Blocking Statute был прямо и недвусмысленно направлен на противодействие США.
Предполагалось, что государства – члены ЕС могут не останавливаться и перед изменением уголовных норм. Все пострадавшие от американских санкций компании могли претендовать на компенсации, взыскиваемые с любого лица, применившего санкции по решению европейского суда.
Стоит отметить, что это решение оказалось вполне действенным. Оно не привело к уходу каких-либо американских компаний с европейского рынка, а американцы в итоге решили, что наказывать европейцев за Кубу – себе дороже, и мягко свернули свою смелую инициативу, пишет издание "На линии". Так что переживания о том, что российский закон о контрсанкциях не будет работать или будет работать лишь во вред, по своей сути абсолютно ничем не оправданы.
Напомним, что сегодня, 15 мая, Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроекты об ответных мерах на антироссийские санкции Запада и наказании за их поддержку. По словам спикера Вячеслава Володина, принятые документы будут весьма действенны.
"Нам крайне важно защитить нашу экономику, чтобы в нашей стране выполнялось национальное законодательство, ведь речь идет о недружественных действиях со стороны США и ряда других государств, и очевидна необходимость противостоять этому", – подчеркнул Володин.
В первоначальной концепции закона об ответных мерах шла речь о запрете на поставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологического оборудования и программного обеспечения. Инициативой также планируется ввести ограничения на сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении.
На последнем заседании Совета законодателей при спикере Госдумы 11 мая было решено вычеркнуть из этого списка лекарственные препараты. Особо отмечалось, что граждане России и ее экономика не пострадают от принятия документа.
В свою очередь законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории России и за совершение умышленных действий, способствующих введению иностранными государствами или структурами ограничительных мер в отношении нашей страны, поступил в Госдуму 14 мая. Согласно этому документу, всем, кто совершит это деяние, грозит лишение свободы на срок до четырех лет или штраф до 600 тысяч рублей.
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