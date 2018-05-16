Дума готова обсуждать с бизнесом ответственность за исполнение санкций
В Госдуму после первого чтения законопроекта об ответственности
за исполнение на территории нашей страны антироссийских санкций поступили обращения
от представителей предпринимательских кругов. По словам Вячеслава Володина, в
них бизнесмены выражали озабоченность относительно законопроекта о введении
уголовной ответственности за исполнение на территории нашей страны антироссийских
санкций.
"Несмотря на то, что у нас есть положительные отзывы правительства и Верховного суда и законопроект поддерживают все фракции, не исключаю – если депутаты завтра примут такое решение, то перед вторым чтением мы проведем дополнительные консультации с деловым и экспертным сообществом по этому законопроекту", – сказал Володин.
Он, как отмечает "Интерфакс", считает, что в случае, если законодатели решат перенести второе чтение этого законопроекта для дополнительных консультаций, то на следующей неделе может состояться заседание Совета по законотворчеству при председателе Госдумы. "Как мы это делали при рассмотрении законопроекта о контрсанкциях", – сказал Володин.
Спикер Госдумы уточнил, что депутаты уже ознакомились с обращениями по поводу этого законопроекта, которые прислали представители бизнеса. "Сегодня ознакомились с заявлением бюро правления РСПП по проекту закона", – добавил Володин.
Напомним, согласно решению Совета Госдумы, второе чтение этих поправок намечено на завтра, 17 мая. При этом, по словам председателя нижней палаты, "консолидация по этому законопроекту в Думе стопроцентная". "Все понимают, что необходимо принимать решение о введении ответственности за исполнение санкций, установленных против России", – подчеркнул он, добавив, что, если палата примет соответствующее решение, консультации начнутся безотлагательно.
Артистка поругалась с поклонницей
Интервью поп-короля закончилось диким скандалом
Оперная дива цветет и пахнет
Друзья артиста подают в суд на телеканалы