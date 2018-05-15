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Политика

Госдума поддержала ответ на антироссийские санкции

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde
Депутаты приняли в первом чтении законопроекты об ответных мерах на антироссийские санкции Запада и наказании за их поддержку. Парламентарии определили возможные контрсанкции, а также поддержали введение уголовной ответственности за присоединение на территории нашей страны к режиму антироссийских ограничительных мер. Соответствующие законопроекты были поддержаны парламентариями единогласно – 412 депутатов проголосовали "за", "против" и воздержавшихся не было. 
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Представлявший поправки первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил, что изначально было 16 направлений, по которым российские власти получали право вводить ответные санкции. Депутат подчеркнул, что Госдума принимает в первом чтении концепцию законопроекта с поправкой, которая к последующим чтениям предлагает убрать из текста документа перечень отраслей, товаров, услуг и расширить полномочия президента. Принятие поправок, сказал Исаев, это защита государством своих граждан. "Все должны понимать, что на каждый удар по интересам страны мы будем отвечать контрударом", – заявил парламентарий.

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Володин объяснил природу антироссийских санкций

Второй законопроект, который рассматривался также в первом чтении касается тех, кто исполняет антироссийские санкции на территории нашей страны. Как пояснил Исаев, речь идет тех, кто "воспрепятствуют реализации прав граждан нашей страны, отказывается от заключения обычной сделки или проведения обычной операции для того, чтобы не оказаться самим под санкциями или по каким-либо иным соображениям".

Также поправки предусматривают введение ответственности для тех, кто ездит за рубеж и просит ввести в отношении россиян санкции. Мы считаем, что такие люди – преступники, сказал депутат, добавив, что "эти люди должны безусловно нести наказание" при условии, что речь идет об умышленных действиях. "Умышленное действие предполагает наличие цели: либо помочь иностранному государству, союзу иностранных государств ввести санкции против России и ее граждан, либо побудить их это сделать", – пояснил он.

"Нам лгут, когда говорят, что эти санкции действуют во благо международной демократии. Санкции приняты в нарушение всех норм международного права, они приняты без согласия какой-либо инстанции Организации объединенных наций".

Выступая с думской трибуны, первый зампред фракции "ЕР" также подчеркнул, что широкое обсуждение положений, прописанных в документах, вскрыло целый ряд проблем. Так, по его словам, выяснилось, что импортозамещение в сфере производства лекарств проходило очень плохо, и теперь Госдума возьмет этот вопрос на контроль.

Андрей Исаев. Фото: ER.RU

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятые в первом чтении законопроекты будут весьма действенны. "Нам крайне важно защитить нашу экономику, чтобы в нашей стране выполнялось национальное законодательство, ведь речь идет о недружественных действиях со стороны США и ряда других государств, и очевидна необходимость противостоять этому", подчеркнул он.

Вячеслав Володин отметил, что американские санкции носят абсолютно недружественный характер. Он напомнил, что под их действие попали свыше 400 юрлиц и около 200 россиян.

"За каждым предприятием десятки тысяч людей, их семьи. Это вопрос безопасности нашей страны".

Как отметил председатель нижней палаты парламента, депутаты будут делать все для того, чтобы защитить интересы нашего государства, обеспечить безопасность, гарантировать права и свободы сограждан. "Мы предоставляем широкие полномочия нашему президенту, правительству, чтобы страна была защищена, была защищена экономика, рабочие места", – отметил он.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Напомним, законопроект, определяющий возможные ответные меры на антироссийские санкции, был внесен на рассмотрение депутатов 13 апреля спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций. В ходе широкого обсуждения к документу поступило порядка 80 замечаний и предложений, с учетом которых он будет доработан ко второму чтению.

Так, планируется, что из текста уберут упоминание отдельных отраслей и видов продукции для ухода от излишней конкретизации и расширения возможностей для ответных мер. Все эти положения зафиксированы в постановлении Госдумы, которое было принято одновременно с рассмотрением законопроекта в первом чтении.

Фото: duma.gov.ru

Также депутаты одобрили введение уголовной ответственности за применение западных санкций на территории России. За это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штраф до 600 тысяч рублей. За содействие введению антироссийских санкций предлагается ввести штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Ожидается, что во втором чтении оба законопроекта будут рассматриваться 17 мая, в третьем - 22 мая.

15 мая 2018, 12:50

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