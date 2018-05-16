Как Госдума ведет диалог с бизнесом

В Госдуме прислушиваются к мнению деловых кругов, принимая важные законы. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил о серьезном отношении к обращениям предпринимателей в связи с принятием законопроекта о наказании за исполнение американских санкций.

"Для нас обращение представителей делового и банковского сообщества в связи с рассматриваемым в Госдуме законопроектом о внесении изменений в Уголовный кодекс является серьезным основанием для того, чтобы этот вопрос обсудить дополнительно", – сказал Исаев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил "Интерфаксу", что перед вторым чтением законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций могут быть проведены дополнительные консультации с бизнес-сообществом, в том числе в рамках совета по законотворчеству.

Исаев, в свою очередь высказал мнение, что если председатель Думы обратится с таким предложением к депутатам, то, скорее всего, они его поддержат. "Если есть обращения в Госдуму, мы их слышим, и за последние месяцы мы несколько раз останавливали рассмотрение законопроектов в случае возникновения спорных ситуаций для того, чтобы дополнительно услышать аргументы общества, его отдельных представителей и групп", – заметил Исаев.

Он напомнил, что такого рода ситуации касались рассмотрения проектов законов о реновации, по лесной амнистии, по курортному сбору, о залоге земли. По словам депутата, такой стиль становится неотъемлемой частью работы Госдумы, которая должен слышать представителей всех сред.



В Госдуме VII созыва слышат и слушают мнения общественности и бизнеса, считает политолог Антон Хащенко. "Во время работы Думы неоднократно были ситуации, когда депутаты обращали внимание, в том числе, на мнения критиков тех или иных резонансных законопроектов", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru. Он также напомнил о многочисленных парламентских слушаниях, проведенных в процессе обсуждения и принятия многих спорных законов.

"Недавний пример – законопроект о контрсанкциях. В рамках его подготовки был проведен ряд мероприятий, на которых экспертные круги и представители бизнеса высказывали свои предложения и замечания. Всех услышали и ко второму чтению документ будет достаточно серьезно изменен", – продолжил Хащенко.





Это абсолютно нормальный процесс, когда Госдума не штампует бездумно законы, а предварительно обсуждает их со всеми заинтересованными сторонами, резюмировал политолог.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил сегодня, 16 мая, что к депутатам поступили обращения от представителей деловых и банковских кругов, которые выразили озабоченность по поводу законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций.

Если 17 мая на утреннем заседании Госдумы депутаты примут такое решение, то перед вторым чтением законопроекта о санкциях проведут дополнительные консультации с деловым и экспертным сообществом, сказал спикер.





По решению Совета Думы, второе чтение поправок в Уголовный кодекс России запланировано на 17 мая. Володин обратил внимание, что консолидация по этому законопроекту в Думе стопроцентная.

Все понимают, что необходимо принимать решение о введении ответственности за исполнение санкций, установленных против России.

Напомним, что законопроект предусматривает ограничение свободы сроком до четырех лет или штраф до 600 тысяч рублей за совершение действий в целях исполнения решения иностранного государства или международной организации о введении ограничительных мер. Кроме того, за умышленные действия, способствующие введению санкций против России, предлагается наказывать штрафом в размере до 500 тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до трех лет.

