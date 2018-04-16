Трамп задумал дерзкий удар по России

Министр обороны США предложил президенту Дональду Трампу три варианта военной операции в Сирии, которая должна была стать ответом на предполагаемую химическую атаку Башара Асада. Самый агрессивный план подразумевал удар по российским противоракетным системам.

Первый вариант развития событий включал в себя атаку по объектам, которые могли быть использованы для производства химического оружия. Второй добавлял к этому исследовательские лаборатории и командные центры сирийских войск. Соглаcно третьему плану, под удар попадали российские ПВО, при этом гибель президента Асада и сотрудников его администрации исключалась.

Сообщается, что Трамп уступил доводам министра обороны и выбрал первый вариант, который считался самым умеренным. Изначально президент США был настроен на самый жесткий сценарий удара, передает Russia Today.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания атаковали сирийские объекты, которые имели отношение к химической программе. Однако в Сирии и российском Минобороны заявляли о большем количестве целей. По словам Трампа, был поражен научный центр, разрабатывавший химоружие, а также склад, где хранились запрещенные вещества. В операции участвовала авиация Британии и Франции, а крылатые ракеты запускались с американских кораблей.

Поводом для атаки стал инцидент 7 апреля в Думе. По некоторым данным, в этом сирийском городе было использовано химоружие. Утверждения об этом распространили организации, которые Минобороны России не признают в качестве достоверного источника. Позже российский Центр по примирению враждующих сторон провел собственное расследование в Думе, но не обнаружил там следов применения химического оружия.







