Униженный Трамп оправдался за позорное бегство

Президент США Дональд Трам объяснил, что означает его сообщение об успешном выполнении миссии в Сирии. Униженный политик попытался оправдаться перед американцами.

Глава государства подозревал, что к его словам об ударе по Дамаску могут придраться. Он заявил, что считает фразу "миссия выполнена" замечательным военным термином.

"СМИ с фейковыми новостями могли унизить меня за использование этого выражения. Употребляйте его почаще!" – написал Трамп на совей странице в социальной сети Twitter. Тем не менее, политику не удалось остановить волну гневных комментариев.

Президента США раскритиковали даже некоторые американские издания и телеканалы. Его заявление вызвало удивление на фоне информации о том, что Сирии удалось сбить около 70 снарядов из 103, которые были выпущены странами Запада.

Между тем эксперты называют нападение Трампа и союзников на Дамаск провальным. Как писали Dni.Ru, проигравший президент был вынужден с позором бежать из Сирии.

Напомним, что США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии ранним утром 14 апреля. Всего было выпущено 103 ракеты. Местным силам ПВО удалось сбить около 70 из них.

Примечательно, что умным снарядам западных держав противостояли комплексы, которые были разработаны еще во времена СССР. Позже России в Совете безопасности ООН призвала осудить вероломное нападение, но резолюцию отклонили.