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Политика

Германию взбесила вставшая на сторону России Австрия

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
Канцлер Австрии подвергся резкой критике со стороны Германии за отказ от высылки российских дипломатов. Однако местные СМИ поддержали Себастьяна Курца: поступив иначе, он "оказался бы идиотом".
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С критикой обрушился на Себастьяна Курца немецкий Христианско-демократический союз. Эксперт ХДС по внешней политике Эльмар Брок заявил, что все страны ЕС должны действовать совместно в высылке дипломатов.

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Попытки Австрии сохранить в этой ситуации нейтралитет – "абсурд". Немецкий политик потребовал от Вены участия в "символическом акте" Евросоюза, который основан на обвинениях, не подкрепленных доказательствами, пишет австрийский Contra Magazin.

Накануне была опубликована презентация, содержащая официальное мнение британских властей по делу Скрипаля. Главная мысль документа, представленного иностранным дипломатам на брифинге в посольстве Великобритании в Москве 22 марта, следующая: Россия "без малейшего сомнения" виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери Юлии.

Их обнаружили 4 марта без сознания возле одного из торговых центров в Солсбери. Утверждается, что пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии, хотя Лондон не представил ни одного их снимка. Британские власти утверждают, что бывшего разведчика отравили нервно-паралитическим ядом "российского происхождения" и винят в покушении Москву.

В знак "солидарности" с Великобританией более 20 стран, включая США и Канаду, выслали со своей территории российских дипломатов. Однако некоторые государства ЕС отказались последовать примеру Лондона, в том числе и Австрия.

По мнению автора статьи, Вена поступила абсолютно верно. Он не понимает, о какой солидарности заявляют критики Курца в Берлине: "Солидарность с чем? С ложью, подтасовками, недоказанными обвинениями? Курц был бы идиотом, если бы так поступил".

Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что посол Великобритании пытался оказать давление на власти страны, требуя высылки российских дипломатов. Однако те не захотели следовать примеру Лондона.

В трудные времена, наоборот, необходимо вести диалог, уверены в Вене. Кнайсль подчеркнула: Австрия вступила в Евросоюз в 1995 году как нейтральное государство, что было поддержано другими странами-участницами, и не намерена изменять своему статусу.

Автор: Андрей Евлампиев29 марта 2018, 11:01

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