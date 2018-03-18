В "ЕР" оценили уровень поддержки Путина

Предварительные данные подсчета голосов говорят о высоком уровне поддержки кандидата в президенты и действующего главы государства Владимира Путина. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Предварительные данные, которые мы получаем с Дальнего Востока, говорят сами за себя. Это действительно высокий уровень поддержки действующего главы государства Владимира Путина", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Турчак также отметил ту активность, с которой граждане участвовали в голосовании. Он подчеркнул, что избирательные участки были переполнены. "Люди с энтузиазмом голосовали, определяли будущее, то, в какой стране будут жить их дети", – сказал единоросс, добавив, что сам стоял в очереди и ждал получения бюллетеня.

Не менее важный показатель, уверен он, – минимальное количество нарушений, которые были зафиксированы на участках. Как подчеркнул секретарь Генсовета "ЕР", партия провела большую работу по подготовке наблюдателей, которые присутствовали на 100% участках.

"Это дало возможность предотвратить огромное количество фейковых обвинений. Выборы прошли прозрачно", – пояснил политик.

В целом, подчеркнул Турчак, единороссы активно участвовали в выборах главы государства. Секретарь партийного Генсовета напомнил, что еще в декабре члены "ЕР" поддержали Владимира Путина в качестве кандидата на своем съезде в декабре прошлого года, кроме того, был сформирован партийный штаб, в задачу которого входила мобилизация коллег-однопартийцев. "Более 11 миллионов было мобилизовано "Единой Россией", что составляет 10% наших избирателей", - подчеркнул Турчак.

В России 18 марта состоялись седьмые по счету выборы президента. Глава государства избирается на шесть лет. В избирательных бюллетенях было восемь кандидатов.

По данным Центризбиркома, на 22:55 по Москве подсчитано 39% голосов избирателей. Безоговорочно лидирует Владимир Путин – 74,6%, Павел Грудинин – 13,7%, а тройку лидеров замыкает Владимир Жириновский – 6,5%. Явка составила 60,0%.