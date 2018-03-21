Матери Собчак выключили звук за нападки на Мединского

Сенатор Людмила Нарусова обвинила министра культуры России Владимира Мединского в безнравственном поведении в ситуации, связанной с защитой его докторской диссертации. Инцидент произошел в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Мединский рассказывал о современной модели культурной политики России. Присутствующие внимательно выслушали доклад министра культуры и задали вопросы, в основном касавшиеся судьбы конкретных учреждений на местах.

Однако в самом конце правительственного часа слово для выступления предоставили члену Совфеда от Республики Тыва Людмиле Нарусовой. Неожиданно мать известной телеведущей Ксении Собчак обрушилась с критикой на министра, вспомнив историю с его докторской диссертацией. Она отметила, что для его выступления в Совфеде заявлены совсем другие темы.

"В брошюре, которую вы раздали, после слов президента совершенно замечательных о том, что культура – общенациональный код, вы вставили и свой тезис о том, что культура должна опираться на цифры", - цитирует Нарусову "БИЗНЕС Online". Затем сенатор процитировала слова академика Дмитрия Лихачева, согласно которым "культура – это прежде всего нравственность". "Совершенно недостойная история с пробиванием защиты вашей диссертации не укладывается в понятие нравственности. Когда ученый совет из специалистов вас отклонил, вы, тем не менее, пошли в другой совет", – добавила политик.

Мединский на нападки не отреагировал. А глава Верхней палаты Валентина Матвиенко указала Нарусовой на недостойность подобных выступлений на "правительственном часе". "Людмила Борисовна, вот недостойно так выступать на Совете Федерации", – прервала Нарусову Матвиенко. Затем матери Собчак и вовсе отключили микрофон, однако в зале раздались аплодисменты.