Мама Собчак: Я в столовой ни разу не ела

По мнению сенаторов, в столовой Совета Федерации подают полуфабрикаты из забегаловок по сверхвысоким ценам. Некоторые члены Совфеда даже игнорируют местный общепит.

Качество питания и цены в столовой Совета Федерации не устраивают российских сенаторов, заявила первый заместитель председателя комитета по регламенту Светлана Горячева: "по сверхвысоким ценам там продают полуфабрикаты и котлеты, которые можно купить в любой забегаловке".

Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила НСН, что не может подтвердить или опровергнуть заявление своей коллеги. "Я в столовой ни разу не ела, и ничего вам по этому поводу сказать не могу", – ушла от ответа Людмила Нарусова.

Напомним, на заседании комитета Совета федерации по регламенту члены верхней палаты обсудили вопрос "совершенствования" качества "питания и буфетного обслуживания". Светлана Горячева пожаловалась на "низкое качество пищи", которую готовят в Совфеде. "Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?", – цитирует Светлану Горячеву "Коммерсантъ".

Однако наладить работу совфедовского общепита непросто еще и по объективным причинам. Заместитель комитета Совета федерации по регламенту Владимир Полетаев напомнил, что только в этом году в комбинате питания сменились пять руководителей. "Не с кем разговаривать. С одним начинаем, а он к концу дня уже не работает",– сказал сенатор.