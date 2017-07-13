Мать Собчак обставила Матвиенко

В Сети появился рейтинг федеральных чиновниц с самым высоким уровнем дохода в 2016 году. Примечательно, что мать телеведущей Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова в этом топе находится выше, чем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Татьяна Соломатина

Самой богатой федеральной чиновницей России в 2016 году оказалась член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Ее доход за этот период составил 56,2 миллиона рублей. Сама политик отметила, что она стала депутатом Госдумы 4 октября 2016 года, и с тех пор ее главным источником дохода является зарплата. "Никаких иных доходов с этого времени не получаю. Источники доходов задекларированы в соответствии с законом России, связаны с владением определенным имуществом", – рассказала она.

Примечательно, что депутат – врач по образованию, который в прошлом руководил частным медицинским объединением "Здоровье" в Томске. Сейчас же она является сопредседателем регионального штаба "Народного Фронта" в Томской области. Добавим, что доход ее супруга в 2016 году, согласно декларации, составил лишь четыре миллиона рублей, передает Forbes Woman.

Людмила Нарусова

Член Совета Федерации Республики Тыва Людмила Нарусова заняла вторую строчку рейтинга. Доход матери Ксении Собчак в два раза ниже, чем у Татьяны Соломатиной – в 2016 году она получила 28,7 миллиона рублей. Согласно декларации, ей принадлежат два земельных участка общей площадью более трех тысяч квадратных метров, жилой дом, три квартиры (в двух из которых она владеет долей 1/3) и легковой автомобиль.



В прошлом Людмила Нарусова занимала пост президента Фонда Анатолия Собчака в Санкт-Петербурге. В 2006 году она была назначена председателем комиссии Совфеда по информационной политике.

Ольга Епифанова

Тройку лидеров рейтинга самых богатых федеральных чиновниц замыкает заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова. За 2016 года она заработала 24,5 миллиона рублей. Среди задекларированной собственности перечислены легковой и грузовой автомобили, по два земельных участка, дома, квартиры и нежилых помещения, а также одно нежилое здание.

Еще в 2000 году Ольга Епифанова руководила созданным ей архангельским холдингом "Торговая группа "Шик". В 2008 году женщина пошла в политику, и уже в 2009 году он стала депутатом Архангельского областного Собрания депутатов, а в 2011 — депутатом Государственной думы VI созыва.

Валентина Матвиенко

Четвертую строчку топа заняла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее доход в 2016 году составил 22,9 миллиона рублей. В ее декларации числятся три земельных участка общей площадью порядка 6,5 тысячи квадратных метров, квартира, дача и нежилое помещение.

Примечательно, что в 1990-х годах Валентина Матвиенко работала на различных должностях в МИД. В частности, она занимала посты Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Республике Мальта и Греческой Республике. Сейчас же она находится в "черном" списке людей, которым запрещен въезд в ряд государств из-за антироссийских санкций.

Елена Панина

Топ-5 самых богатых чиновниц замыкает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Ее доход на несколько миллионов меньше, чем у Валенитны Матвиенко – за 2016 год она заработала 16,2 миллиона рублей. Также у нее есть две квартиры общей площадью порядка 300 квадратных метров, два машиноместа и легковой автомобиль.

Отметим, что в 2002 году Елена Панина стала председателем Российской объединенной промышленной партии. В 2006 году фракция объединилась с "Единой Россией". Она была депутатом Госдумы II, IV, V и VI созывов.

