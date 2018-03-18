Как голосовали кандидаты в президенты

Выборы президента России подходят к концу, голосование уже завершилось на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, в скором времени закроются участки в Центральной России, а также в Крыму и в Калининградской области. Одними из первых к избирательным урнам пришли кандидаты в президенты. Как и где они голосовали?



Претендент на высший государственный пост и действующий президент Владимир Путин по традиции голосовал на избирательном участке № 2151 в Российской академии наук на улице Косыгина. Туда он прибыл в районе 9:00 часов. Поздоровавшись с сотрудницей участковой избирательной комиссии, Путин взял бюллетень и направился в кабинку для голосования. Выйдя оттуда, он подошел к электронной урне и опустил туда листок.



В холле РАН собралось множество российских и зарубежных журналистов, присутствовали также наблюдатели от кандидатов. Меры безопасности в связи с приездом главы государства не усиливались, доступ желающих проголосовать на этот участок не ограничивался.

Там же, но чуть позже, проголосовал и кандидат от "Российского общенародного союза Сергей Бабурин. Отдать свой голос претендент на высший государственный пост приехал со всей семьей.

А кандидат от КПРФ Павел Грудинин проголосовал на своем участке в "Совхозе имени Ленина", директором которого он является. От комментариев Грудинин отказался, но при этом похвастался "отличным" настроением.

В свою очередь, глава ЛДПР Владимир Жириновский пришел на избирательный участок №2714 в школе №814 на западе столицы. Председатель либерал-демократов – настоящий ветеран избирательных кампаний в России: на высший государственный пост он претендует уже шестой раз.

Как обычно, Жириновский отметился своим красноречием. По его словам, сегодняшний выбор повлияет на всю планету. "Все должны знать, что никто ничего не сделает без участия России, и мы бы хотели, чтобы все поняли, что мы выбираем руководителя семи миллиардов граждан планеты, для которых мы хотим обеспечить настоящий мир, а не то, что делают из Лондона, Брюсселя и других столиц", – заявил глава ЛДПР.

Ярый оппонент Жириновского на всех дебатах, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак проголосовала на участке №158 в детской школе имени Бетховена в центре столицы вместе со своим мужем Максимом Виторганом и его дочерью Полиной.

Пока сотрудники участковой избирательной комиссии заполняли журнал и выдавали светской львице бюллетень, она поинтересовалась, были ли какие-нибудь нарушения в ходе голосования. Телеведущую заверили, что таких фактов зафиксировано не было. "На момент часа дня эти выборы пока прозрачнее, чем предыдущие", – констатировала Собчак.

В свою очередь, претендент на высший государственный пост от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин проголосовал на участке №137 в Москве. Отдать свой голос политик пришел вместе со своей мамой. Настроение у него, по словам кандидата, было "боевым".

А вот кандидат от Партии Роста Борис Титов выбрал более экзотическое место. Голосовал политик в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае, которое известно крупнейшим в России заводом шампанских вин с одноименным названием.

Претендент на высший пост пришел на избирательный участок со всей своей семьей – всего восемь человек. На выходе политик станцевал под народную музыку.

Кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский проголосовал в Москве в здании общеобразовательной школы на Осеннем бульваре. По его словам, он не обнаружил никаких нарушений на избирательном участке.

В России 18 марта проходят седьмые по счету выборы президента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко"). Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.