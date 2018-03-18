На выборах президента начался подсчет голосов

В восточных регионах страны полным ходом идет подсчет голосов на президентских выборах. Первые результаты голосования Центризбирком объявит в 21:00 мск, когда закроются избирательные участки в самой западной области России – Калининградской.

Что точно можно сказать о нынешних выборах – это то, что они показывают высокую активность избирателей. По сравнению с прошедшими в прошлом году парламентскими – прирост около 7%. Причем, избиратели демонстрируют свою активную гражданскую позицию не только в России, но и за ее пределами.

К середине дня явка приблизилась в 40%, сейчас уже перевалила за 50%. И это ещё не предел, так как основанная масса избирателей живет в центральных регионах страны, а до закрытия участков здесь еще остается два часа.

Восточные же регионы голосовали очень активно - в некоторых районах Чукотки и Камчатки к избирательным участкам выстраивались огромные очереди. О большом наплыве избирателей сообщалось из Крыма. Жители республики впервые голосуют на выборах президента России.

Стоит подчеркнуть, что 18 марта для Крыма – особенный день. Ровно четыре года назад произошло историческое воссоединение полуострова с Россией. Ему предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев высказались за то, чтобы, по словам президента Владимира Путина, "вернуться в родную гавань".

Крым бьет рекорд явки на выборы https://t.co/Ke5ocs1q0R К 12:00 по местному времени успели проголосовать 34,29% избирателей. Данные подтверждаются кадрами видеонаблюдения с участков — Сергей Александрович (@Neprofessional) 18 марта 2018 г.

К 14 часам свои голоса на выборах отдали первые лица страны и все кандидаты на высший пост в стране. Действующий глава государства Владимир Путин традиционно проголосовал на избирательном участке в Академии наук на улице Косыгина. Премьер-министр Дмитрий Медведев отдал голос на участке в здании Шуваловской гимназии №1448 в Москве. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала в Санкт-Петербурге.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пришел на избирательный участок в центре Москвы, одним из первых региональных лидеров, реализовавших свое избирательное право, стал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Активно идет голосование и за границей, тысячи российских граждан приходят на избирательные участки, открытые в диппредставительствах России. Единственная проблема на Украине – местные националисты за несколько дней до выборов заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения и не дадут гражданам нашей страны проголосовать. Из Киева и других крупных городов страны приходят сообщения о том, что силовики не пускают на участки ни граждан России, желающих проголосовать, ни националистов.

Глава Центризбирома Элла Памфилова пообещала разобраться с немногочисленными фактами нарушений, о которых сообщали наблюдатели в двух-трех регионах России. К слову, в столице никаких нарушений на участках не зафиксировано.

На выборах работают сотни международных наблюдателей, они довольны организацией и проведением голосования. Независимый наблюдатель из Монголии Нинж Дэмбэрэл назвал президентские выборы в России более открытыми, чем выборы главы государства в США.

В свою очередь член парламента Словакии Марек Крайчи, который наблюдает за президентскими выборами в Саратовской области, заявил, что избирательная процедура стала гораздо более прозрачной. "Я вижу, что здесь очень хорошая и дружелюбная атмосфера", – отметил зарубежный гость.

Позитивное впечатление голосование произвело и на представителя Аргентины Фернандо Рива Мендоса. Он отметил высокую активность избирателей с самого начала работы участков. "Нас очень удивило то, как организованы выборы, что люди приходят сюда ранним утром, голосуют... Надеюсь, все так и будет сегодня – спокойно и размеренно", – сказал наблюдатель.

Сегодня, 18 марта в России проходят выборы президента. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который баллотируется в качестве самовыдвиженца, составляют семь кандидатов. Это Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").