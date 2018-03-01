Путин призвал развивать передовые технологии

Необходимо в кратчайшие сроки разработать и постоянно обновлять передовую законодательную базу для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием Федеральному собранию. Он подчеркнул, что важнейшим конкурентным преимуществом на сегодняшний день являются знания, технологии, компетенции.

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