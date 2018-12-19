Раскрыта причина "ракетной истерики" США

Притом что американское руководство решило в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вину за произошедшее оно отчаянно хочет переложить на Россию. Вашингтон просто устраивает истерики геополитического масштаба. О причинах подобного поведения рассказал эксперт.

"Американцы начали поднимать эти вопросы, после того как поняли, что у нас есть такие виды оружия, которые они не в состоянии в ближайшие пять-десять лет изготовить", – цитирует НСН генерал-лейтенанта, заместителя главнокомандующего ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ в 2003-2007 годах Айтеча Бижева. Отметим, что новейшее российское вооружение нормам ДРСМД не противоречит.

