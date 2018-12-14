Знание – сила: Володин призвал повышать образовательный уровень

В пятницу, 14 декабря, в Подмосковье на базе Корпоративного университета Сбербанка открылся форум молодых законодателей. Одной из основных тем обсуждений стало развитие цифровой экономики. Тема крайне непростая, требующая обширных знаний и высокой компетенции. Выступая на открытии площадки, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил особую роль образования в решении новых задач, стоящих перед страной и обществом.



Обращаясь к участникам форума, Володин сказал, что любое развитие сопряжено с преодолением множества вызовов. По словам спикера, новое время ставит новые задачи, которым необходимо соответствовать.

"Преодолевая эти вызовы, ускоряясь в развитии, мы будем с вами достигать нового качества государства, нового качества решения проблем. Это будет другая экономика, другое качество жизни", – отметил Володин.

В решении актуальных вопросов особое значение приобретает мнение молодежи. Председатель нижней палаты отметил, что взгляд молодых законодателей крайне важен, поскольку они могут подмечать то, на что не обращает внимание старшее поколение.

В своем выступлении спикер Госдумы напомнил о 25-летии Конституции России. Он подчеркнул, что в начале 1990-х, после распада СССР, законодательство новой России приходилось формировать практически с нуля.



"Вот так же, с нуля, идет формирование законодательства в сфере цифровой экономики", – отметил председатель нижней палаты.





В деле развития цифровой экономики спикер обратил внимание на первостепенную важность образования и обучения. По словам Володина, развивать эту отрасль, да и любые другие направления, без серьезных знаний невозможно.

Символично, что форум молодых законодателей проходит на базе Корпоративного университета Сбербанка. Главный банк страны является одним из лидеров в реализации проектов цифровой экономики в нашей стране.







Выбор Корпоративного университета в качестве площадки очевиден, отмечают эксперты: спикер Госдумы на любой своей должности уделяет серьезное внимание обучению.

Так, политолог Дмитрий Фетисов напомнил, что в первые месяцы работы нижней палаты седьмого созыва депутаты приезжали в Корпоративный университет крупнейшего банка страны, где общались с приглашенными экспертами, в том числе о цифровой экономике, криптовалютах и технологии блокчейн.

"Законодатели получили очень обширные знания, что помогло им в дальнейшем разбираться в этих вещах и с учетом этого эффективнее работать над тематическими законопроектами", – сказал аналитик в беседе с корреспондентом "Дни.ру".





Повышение образовательного уровня депутатского корпуса включает в себя и активное подключение экспертов в разных отраслях при работе над нормативно-правовыми актами. "Это значительно повысило качество принимаемых законопроектов. Парламентарии втягиваются в процесс, получают дополнительные знания, их образовательный уровень повышается. Сама работа депутата требует разбираться во многих сферах", – отметил Фетисов.

"Как раз при Володине в Госдуме была сделана ставка на образовательный процесс", – подчеркнул политолог.

Формат нынешнего форума молодых законодателей будет полезен начинающим парламентариям, уверен Фетисов. "Учитывая большое количество спикеров, в том числе главы Минэкономразвития Максима Орешкина и руководителя ВЦИОМ Валерия Федорова, участники площадки получат очень обширные знания", – резюмировал аналитик.





Заслуги Вячеслава Володина в деле повышения образовательного уровня депутатского корпуса отметил и глава Сбербанка Герман Греф. "Я знаю, что Вячеслав Викторович очень многое делает для того, чтобы самые современные технологии были имплементированы в повседневную деятельность Государственной думы", – сказал руководитель кредитной организации. Греф подчеркнул, что Сбербанк вместе с нижней палатой тесно взаимодействуют для развития новейших технологий в России.

Серьезное экспертное представительство на форуме поможет молодым людям сформулировать свои собственные инициативы, которые затем могут быть рассмотрены депутатами. "Мы договорились, что ваши предложения лягут в основу принимаемых решений на уровне законотворчества в Госдуме", – обратился Вячеслав Володин к начинающим парламентариям.





Те, кто не попал на форум в этом году, могут не отчаиваться. Площадка, подчеркнул спикер Госдумы, будет ежегодной. Нижняя палата дает возможность всем неравнодушным молодым людям выдвинуть свои инициативы и повлиять на законотворческий процесс.

Главное, чтобы эти идеи были качественными и смогли реально изменить жизнь людей к лучшему.