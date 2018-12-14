Госдума дает шанс молодым законодателям

Лучшие инициативы молодых парламентариев – участников форума "Стратегия развития: вызов молодым" могут стать основой для законопроектов, которые рассмотрят в стенах Госдумы. Об этом на открытии площадки заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.



"Мы договорились, что ваши предложения лягут в основу принимаемых решений на уровне законотворчества в Госдуме", – обратился Володин к участникам форума.



Отдельно спикер Госдумы остановился на развитии цифровой экономики – ключевой теме форума. По словам председателя нижней палаты, законодательство в этой сфере создается почти с нуля.

"Мы должны идти вместе, вырабатывать те решения, которые должны позволить в нашей стране совершать новые открытия, решать задачи, которые позволят экономике развиваться более активными темпами", – заявил Володин.

Он отметил, что мнение молодежи очень важно для законодателей, поскольку она может видеть и подмечать то, на что не обращает внимание старшее поколение. "Преодолевая вызовы, мы будем достигать нового качества государства, это будет другая экономика и другой уровень жизни", - подчеркнул спикер Госдумы.

Вячеслав Володин уже не первый раз призывает молодых людей активнее включаться в законотворчество. В сентябре этого года, в День знаний, председатель нижней палаты посетил Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

В ходе общения со студентами спикер выступил за создание центров правового мониторинга на уровне юридических вузов. "Либо вы на себя брали работу по реализации таких же проектов в области правоприменения регионального законодательства", – обратился Володин к учащимся.

Напомним, первый форум молодых парламентариев прошел в Москве в ноябре прошлого года. На этот раз на площадке собрались молодые законодатели из регионов, чьи инициативы прошли профессиональный отбор экспертов МГЮА. Участники форума встретятся с лидерами думских фракций и комитетов, а также министрами и экспертами. По словам Вячеслава Володина, площадка станет ежегодной.

