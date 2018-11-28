Путин высказался о своем уходе

"Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь" – так Владимир Путин ответил на вопрос о России после него. Президент выступил в Москве на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

На встрече Владимира Путина спросили, как будет выглядеть страна после того, как истечет срок его президентских полномочий. Она будет меняться к лучшему, если государство будет реализовывать национальные проекты, уверен лидер России.

Путин сказал, что наша страна чувствует себя уверенно и самодостаточно и готова к сотрудничеству с другими, включая США. Он выразил надежду, что Вашингтон наконец осознает необходимость решения общих проблем.

Глава государства много говорил об экономике и влиянии доллара на нее. У России нет цели отказываться от американской валюты, но она вынуждена это делать. Владимир Путин пообещал, что резких шагов в этом направлении не будет.

"У нас нет цели уходить от доллара – доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше", – пошутил Путин, вызвав в зале смех.

Путин на вопрос «Как будет выглядеть Россия после вашего ухода?»: Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь! pic.twitter.com/aNyJjBPK0E — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 28 ноября 2018 г.

Высказался он и о последних событиях, связанных с Украиной. По мнению Путина, опасную ситуацию с вторжением украинских кораблей в территориальные воды России создали действующие киевские власти. Петр Порошенко таким образом пытается пойти на обострение ситуации в преддверии выборов, уверен глава государства.

Путин отметил, что российские пограничники во время недавнего инцидента действовали по правилам, в то время как украинские военные не реагировали на сигналы. "Киеву все сходит с рук. Если они захотят младенцев на завтрак – им, наверное, подадут. Скажут: они же хотят кушать! Но это очень близорукая позиция", – сказал он.