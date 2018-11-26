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Россия получила пощечину в ООН

Фото: www.globallookpress.com
Совбез Организации объединенных наций заблокировал рассмотрение важного для нашей страны вопроса. В ООН не будут обсуждать ситуацию в Керченском проливе.
прочитано 3912 раз

Известно, что против утверждения повестки проголосовали семь членов Совета безопасности ООН, за – четверо, воздержались – четверо. Таким образом, предложенная повестка не была принята. Данное решение можно расценить как дипломатическую пощечину нашей стране.

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Об этом сообщил представитель Китая, который председательствует в Совбезе в ноябре, передает РИА Новости. Ранее Россия запросила срочно созвать открытое заседание по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности".

Напомним, утром 25 ноября погрануправление ФСБ России по Крыму сообщило, что три корабля ВМС Украины незаконно пересекли госграницу нашей страны. Суда несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

Суда задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом. ФСБ доставила корабли их вместе с экипажем в Керчь. 

Россия возбудила уголовное дело. В свою очередь Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток.

Автор: Людмила Фоканова26 ноября 2018, 19:52
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