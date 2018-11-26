ФСБ задержала три украинских корабля в Черном море

Задержаны три украинских судна – "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". В ведомстве отметили, что корабли, вторгшиеся в территориальные воды России, не реагировали на запросы и совершали опасные маневры.
Для остановки нарушителей было применено оружие. Жертв с обеих сторон нет. Пострадали три украинских моряка, им оказана вся необходимая помощь.
В Киеве в связи с произошедшим заявили о созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН. Между тем представители ЕС и НАТО выступили с нейтральными заявлениями и призвали стороны к деэскалации в регионе.
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