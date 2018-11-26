ФСБ задержала три украинских корабля в Черном море

Корабли военно-морских сил Украины, вторгшиеся воскресенье, 25 ноября, в российские территориальные воды, были задержаны российскими пограничниками. Из-за незаконных действий моряков Незалежной возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ФСБ России.



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