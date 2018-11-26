Загнанному в угол Порошенко предъявили жесткий ультиматум
У стен администрации президента на Банковой улице в Киеве собрались несколько сотен националистов. Они выдвинули Петру Порошенко целый список требований после устроенной им провокации в Керченском проливе. Молодые люди фактически предъявили лидеру страны ультиматум: они требуют ввести военное положение в стране, разорвать дипломатические отношения с Россией и национализировать все ее имущество, находящееся на Украине.
"Если военное положение будет введено без разрыва дипломатических отношений, без разрыва отношений, касающихся Азовского моря, это военное положение не будет нужно нашей стране в целом", – сказал журналистам лидер одной из националистических партий.
К вечеру митингующие намерены переместиться к зданию Верховной рады, в 17:00 мск депутаты соберутся на экстренное заседание для голосования за введение военного положения на Украине, сообщает РИА Новости.
Минувшей ночью агрессивно настроенные националисты бросали дымовые шашки в здание российского посольства в Киеве и подожгли машину с дипломатическими номерами. Аналогичные акции прошли днем в Одессе, Львове и Харькове, там закидали файерами российские консульства.
В Москве возмущены нападениями на диппредставительства России и причиненным им ущербом. "Требуем от Киева привлечь к ответственности виновных, обеспечить безусловную неприкосновенность посольства и генеральных консульств России на Украине в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", – говорится в заявлении МИДа.
Накануне, 25 ноября, три военных корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России и маневрировали несколько часов, не реагируя на предупреждения наших пограничников. К вечеру ФСБ задержала нарушителей и доставила в Керчь.
В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Соответствующий указ уже подписал Петр Порошенко. Он же приказал привести войска в состояние повышенной боеготовности.
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