Казахстан призвал повышать международный статус ПА ОДКБ

В пятницу, 2 ноября, на Охотном Ряду состоялась встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с главой Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Помимо прочего, стороны обсудили совместную работу в Парламентской ассамблее Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



По словам Токаева, необходимо встречаться и согласовывать важные вопросы, чтобы выступать с единой платформы. С предложением о согласованной позиции стран ОДКБ (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана) в рамках Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ранее выступил Вячеслав Володин.

"Речь идет не о личном участии, а если мы поддерживаем такой подход, что нам нужно перед заседанием ПА ОБСЕ объединять свою позицию по тем вопросам, которые для нас важны, это уже многие значит", – отметил спикер Госдумы.

Глава Сената Казахстана отметил, что тема развития ОДКБ – очень важная для Астаны. Он также выразил уверенность в необходимости повышения статуса организации на международной арене.





Токаев подчеркнул, что модельные законы, которые принимаются межпарламентскими структурами, в которых участвуют Россия и Казахстан, Астана активно внедряет и следит за их исполнением. Большое внимание республика уделяет и межпарламентским контактам, прежде всего, связям с Россией, подчеркнул он.





В свою очередь, Вячеслав Володин выделил главную задачу парламентов двух стран. "Это законодательное обеспечение решений, принятых на уровне глав государств и развитие парламентского измерения", – сказал председатель нижней палаты.





Напомним, в понедельник, 30 октября, состоялось очередное заседание ПА ОДКБ. Одной из главных тем встречи стала борьба с терроризмом. Законодатели приняли три модельных нормативно-правовых акта: "Об обеспечении национальной безопасности", "О безопасности критически важных объектов", "Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму". Помимо прочего, достигнуто соглашение о разработке единого списка организаций, признаваемых террористическими в странах ОДКБ.

ПА ОДКБ состоит из 79 депутатов, на постоянной основе функционируют три комиссии: по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности, а также по социально-экономическим и правовым вопросам. Цель законодателей – гармонизация правового поля стран-участниц.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.