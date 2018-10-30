Эксперты: Парламентарии ускоряют интеграцию стран ОДКБ

Во вторник, 30 октября, в Москве состоялось заседание Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Законодатели приняли решение выступать единой позицией в рамках собрания законодателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также двигаться по пути создания ебщего списка террористических организаций. По словам экспертов, речь идет о формировании системы коллективной защиты стран ОДКБ, и важнейшую роль в этом играет парламентская дипломатия.



Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законодатели стран – членов ОДКБ обсуждали вопросы взаимодействия и повышения эффективности совместной работы в рамках различных парламентских структур. Прежде всего, речь идет об ОБСЕ.

Председатель нижней палаты подчеркнул, что в ходе совещания в Москве законодатели ОДКБ приняли решение координировать работу в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ. "Это требует уже другой ответственности за принятие решений, продвижение их в других межпарламентских организациях", - сказал он.

Еще одним важнейшим решением заседания ПА ОБСЕ стало принятие рекомендаций по созданию единого списка террористический организаций. Над этим, подчеркнул Володин, законодатели ОДКБ работали в течение двух лет. Спикер отметил особую значимость этого шага, пояснив, что оно позволит спецслужбам эффективнее обеспечивать коллективную безопасность и бороться с террористической угрозой.





Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя решение парламентариев ОДКБ, отметил, что теперь признавать те или иные организации террористические можно будет без оглядки на "особо мнение" Запада, который в этом деле зачастую исходят не из соображений безопасности, а из собственной выгоды.

"ОДКБ получит возможность формировать критерии безопасности и реализовывать свои компетенции без оглядки на условности", – подчеркнул политолог.



По словам Мухина, парламентарии устранили многие законодательные проблемы. "А взаимодействие на межпарламентском уровне удалось вывести на новую высоту", – добавил Мухин.





Консолидация позиции законодателей ОДКБ в ОБСЕ, уверен политолог, говорит, по сути, о создании коллективной защиты от внешнего воздействия на постсоветском пространстве. "Что, безусловно, усиливает позиции каждой страны в отдельности и делает ее более значимым игроком в геополитическом смысле", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

В свою очередь, политолог Антон Хащенко отметил, что интеграция в рамках ОДКБ говорит о практической пользе парламентской дипломатии. По его словам, происходит синхронизация правового поля стран организации, выстраивается их общая позиция на международных площадках.





Парламентская ассамблея ОДКБ была создана в 2006 году. В нее входят представители парламентов шести стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана.

ПА ОДКБ состоит из 79 депутатов, на постоянной основе функционируют три комиссии: по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности, а также по социально-экономическим и правовым вопросам.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.