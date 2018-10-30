Законодатели ОДКБ договорились о единой позиции в ПА ОБСЕ

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
Облысевшая Волочкова довела народ до исступления
У беременной Меган Маркл смертельный недуг
Андреева покинула Россию после изгнания с Первого канала
Обрюзгший вид Корчевникова потряс народ
партнеры
Вторник 30 октября
Лента новостей
18:04
Дикий лось испугал екатеринбуржцев
17:53
Жестокое избиение супругов в Петербурге попало на видео
17:32
Опрокинувшийся в Тюмени грузовик засыпал дорогу песком
17:12
Пострадавший от таблеток Фадеев раскрыл детали своего похудения
17:09
Из банка пропали миллиарды Каддафи
16:58
Россиянин дорого заплатил за сожительство с 13-летней школьницей
16:44
Пьяный водитель "Газели" протаранил поезд и умер
16:27
Эффектная Розанова затмила скромную Навку
16:22
Михалков повеселился в день поминок по Караченцову
16:16
Пышка из "Дома-2" "избавилась" от ребенка
16:16
Невеста сбежала из-под венца к нетрезвому Малахову
16:08
Шикарная Захарова в халате заявилась в кино
16:01
Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" покажут в Кремле
16:00
В Москве водитель битой избил прохожего
15:54
"Concord Orchestra" представит новое шоу в Москве
15:43
Запрещенная на Украине Вика Цыганова отказалась от переговоров
15:33
Жуткие кадры пожара в московской гостинице
15:25
Бесстыжая Седокова засунула в рот толстую сосиску
15:23
Закрытие Третьего фестиваля музыкальных театров России "Видеть музыку"
15:12
Новый вирус убивает рак
14:52
Сменившая имидж Бабкина восхитила россиян
14:35
Особенная дочь Зейналовой стала деревом в школьном спектакле
14:25
Люди пострадали в жуткой аварии в Краснодаре
14:23
Мария Машкова оскандалилась из-за поступка отца
14:16
Сидящему за решеткой Мамаеву плюнули в душу
14:13
Лицом о дверь: ужасная драка на шоу "Дом-2" вызвала оторопь
14:06
"Люди просят о помощи": на севере Москвы горит "Останкино"
13:54
С вдовы Марьянова из-за страшной болезни слезла кожа
13:47
Задержан сдавший Петрова и Боширова сотрудник ФСБ
13:39
Высоцкую сняли в центре стихийного бедствия
13:37
Садальскому отказали из-за аномалии лица
13:13
Жительница Нижегородской области заказала убийство собственного сына
13:04
Врач поставил крест на карьере Акинфеева
13:03
Укравшего пиццу жителя Калининграда отправили на работу
12:57
Группа Mgzavrebi представит альбом GEO в Москве
12:49
Застолье Путина и Меркель довело украинцев до истерики
12:49
"Я родила дочь": Новикова впервые рассказала об отношениях с Караченцовым
12:46
Похороны Караченцова смешали все карты Урганту
12:42
Сломавшему шлагбаум ради спасения пациента врачу грозит наказание
12:37
Российский футболист замерз насмерть в Смоленской области
12:28
В Удмуртии в ДТП пострадал ребенок
12:20
Под Псковом поймали напавшего на школьницу педофила
12:13
Хэллоуин: история и традиции праздника
12:09
Полицейские залезли в памперс ребенка бывшей жены Кержакова
12:05
Выставка-продажа "Атмосфера творчества" начинает подготовку к Новому году
11:58
Американский подрывник хотел убить 100 человек
11:56
"Видео из дурдома": Волочкова удивила поклонников странной пробежкой
11:34
Веселая вдова на поминках по Караченцову пила шампанское и кричала: "Гип-гип-ура!"
11:23
Тренер рассказал о Туктамышевой в нижнем белье
11:21
Поимка террористов в Татарстане попала на видео
11:15
Пугачева в обтягивающих лосинах предупредила народ
11:14
Петров и Боширов отказались говорить со Скрипаль
11:05
На Урале девятилетний мальчик заживо сжег бездомного
10:58
Огромный питон устроил дебош в башкирском бутике
10:44
Пассажир чудом выжил при крушении Boeing в Индонезии
10:43
Как преодолеть страх потерять красоту с возрастом
10:40
Салтыкова с рвущейся наружу грудью спрятала живот
10:38
В Подмосковье задержали угонщика машины пенсионера (видео)
10:30
В крупной аварии с российским авианосцем пострадали люди
10:14
Медведева отказалась от жениха с "Пусть говорят"
10:03
Умер легендарный советский актер
09:58
Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой
09:50
В России подскочат цены на бензин
09:32
Похудевшей Елене Малышевой приказали раздеться
09:29
В США застрелили известного рэпера
09:24
К "засветившемуся" на интимных фото Мамаеву подсадили незнакомца
09:22
В Башкирии молодой водитель насмерть сбил участников другого ДТП
09:16
ЕГЭ по истории станет обязательным
09:01
"Надоел со своими детьми!": Киркорову врезали за хвастовство
08:54
Бразильского футболиста убили после зверских пыток
08:49
В центре Киева произошел взрыв
08:40
Беременной Маркл срочно потребовалась помощь врачей
08:38
После заморозков на МКАД столкнулись семь машин
08:22
Силуанов пообещал россиянам повысить налоги
08:00
Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
21:54
Пригожин шокирован трагической гибелью автора хитов Орбакайте
21:47
Дана Борисова показала откровенные фото
21:29
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
21:22
Юная итальянка продает девственность за четыре миллиона долларов
21:08
Эксперт: Стрельба в парламенте ЦАР была "эмоциональной разрядкой"
21:07
Желчная Анита Цой показала свои изумруды
21:00
Андрееву вернули из ссылки после скандала
20:56
Подставившего Первый канал Малахова распекли за беспринципность
20:46
В Башкирии седовласый извращенец напугал школьницу
20:38
Пошедшего на убийство за 3,5 рубля мужчину поймали спустя 32 года
20:32
Стриженова поразила невероятно длинной шеей
20:17
На дороге в Удмуртии погиб пешеход
20:11
В Татарстане поймали выбросившую ребенка на помойку мать
20:02
"Как страшно": съеденного раком Караченцова невозможно узнать в гробу
19:52
Пропавшего на Урале подростка нашли мертвым в реке
19:45
Ани Лорак затравили за парик и голую грудь
19:36
74-летнюю жительницу Тюмени два месяца держат в СИЗО за угрозы следователю
19:23
Молодой водитель сбил пешеходов на обочине под Омском
19:17
Располневшая жена Диброва подогрела слухи о беременности
19:08
Найден принципиально новый метод лечения рака
19:00
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
18:55
Композитор Бородин погиб в ДТП
18:43
Две фуры устроили смертельную аварию под Нижним Новгородом
18:32
Яд или бомба: Максакова испугалась опасного подарка на сцене
18:30
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
Веселая вдова на поминках по Караченцову пила шампанское и кричала: "Гип-гип-ура!"
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
Раскрыта причина странного вида Пугачевой на похоронах
Политика

Законодатели ОДКБ договорились о единой позиции в ПА ОБСЕ

Заседание Совета ПА ОДКБ в Москве. Фото: duma.gov.ru
Входящие в Парламентскую ассамблею Организации договора о коллективной безопасности будут координировать свою работу в рамках собрания законодателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании ПА ОДКБ в Москве.  

Продолжение: Эксперты: Парламентарии ускоряют интеграцию стран ОДКБ
прочитано 773 раза

По словам законодателя, парламентарии ОДКБ обсуждали тему взаимодействия и более эффективной совместной работы в рамках различных парламентских структур. Прежде всего, отметил Володин, речь идет об ОБСЕ, в которую входят более 60 организаций.  

ПО ТЕМЕ

В Госдуме создано более 10 межпарламентских комиссий

Российский парламент становится авангардом дипломатии

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Председатель нижней палаты подчеркнул важность отстаивания задач и решения вопросов, которые были рассмотрены в рамках совместной работы парламентариями стран ОДКБ. "Выходя на заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, мы должны понимать, что плечо наших коллег, парламентариев стран, входящих в ПА ОДКБ, будет рядом", – добавил спикер. 

Володин подчеркнул, что законодатели приняли решение координировать работу в рамках ПА ОБСЕ. "Это требует уже другой ответственности за принятие решений, продвижение их в других межпарламентских организациях", - сказал парламентарий. 

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Одна из основных тем встречи парламентариев ОДКБ – борьба с терроризмом. На повестке – три модельных закона организации: "Об обеспечении национальной безопасности", "О безопасности критически важных объектов", "Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму".  

Важный вопрос – гармонизация законодательств стран-участниц в части создания единого списка организаций, признаваемых террористическими. Законодатели ОДКБ, подчеркнул Володин, работали над этим вопросом в течение двух лет. На сегодняшнем заседании парламентарии приняли соответствующие рекомендации. 

Фото: duma.gov.ru

Володин отметил особую значимость этого решения. "Оно позволит нашим спецслужбам более эффективно обеспечивать коллективную безопасность, более эффективно бороться с террористическими организациям", – пояснил законодатель. 

Как отметил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, единый перечень террористических организаций формируется на основе списков каждой страны – участницы ОДКБ. Парламентарий уверен: принятое решение повысит оперативность спецслужб членов организации.  

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

"Формирование национальных списков запрещенных террористических организаций по гармонизированным правилам исключит ситуацию, когда террористическая структура, запрещенная в одном государстве-члене, является легальным общественным объединением в соседнем государстве-члене", – подчеркнул законодатель. 

Следующее заседание ПА ОДКБ может пройти осенью следующего года в столице Армении Ереване, а до этого – весной – состоится Совет Парламентской ассамблеи организации в Бишкеке. Решение было единогласно поддержано всеми участниками.  

Фото: duma.gov.ru

Парламентская ассамблея ОДКБ была создана в 2006 году. В нее входят представители парламентов шести стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана. В 2013 году наблюдателями в структуре стали законодательные органы Сербии и Афганистана и парламентское собрание союза Белоруссии и России. Также в качестве наблюдателей приглашены парламенты Китая, Индии, Ирана, Монголии и Пакистана. 

ПА ОДКБ состоит из 79 депутатов, на постоянной основе функционируют три комиссии: по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности, а также по социально-экономическим и правовым вопросам. Цель законодателей – гармонизация правового поля стран-участниц.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.  

Автор: Иван Поляков30 октября 2018, 14:40

Политика

Порошенко готов окончательно развалить Украину
Путин публично унизил напуганного Порошенко
Меркель получила удар после неожиданного ухода
На Украине озвучили план возвращения Крыма

Шоу-бизнес

Пострадавший от таблеток Фадеев раскрыл детали своего похудения
Ложь Первого канала о развращенном отчимом инвалиде возмутила цинизмом
Пышка из "Дома-2" "избавилась" от ребенка
Невеста сбежала из-под венца к нетрезвому Малахову

Проишествия

188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян

Lifestyle

Стартует новый сезон сериала "Ольга"
Петросян, поющий медведь и надувная утка: "Би-2" порвали "Олимпийский"
Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
Общество

Застолье Путина и Меркель довело украинцев до истерики

Пользователи Сети переполошились
Шоу-бизнес

Похудевшей Елене Малышевой приказали раздеться

Телеведущая сменила стиль и преобразилась
Шоу-бизнес

С вдовы Марьянова из-за страшной болезни слезла кожа

Ксения Бик в ужасе
Шоу-бизнес

Невеста сбежала из-под венца к нетрезвому Малахову

Шоумен отдохнул на славу

Гороскоп

Гороскоп здоровья на ноябрь 2018 года
Пропавшая Лобода больше года сражалась со страшной болезнью
Любовный гороскоп на ноябрь 2018 года
Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября

Фоторепортажи

Соблазнительные фото чемпионки Туктамышевой
Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
43-летняя модель с накачанными мышцами разделась и произвела фурор
Каким запомнился Николай Караченцов

Спорт

Сидящему за решеткой Мамаеву плюнули в душу
Врач поставил крест на карьере Акинфеева
Тренер рассказал о Туктамышевой в нижнем белье
Медведева отказалась от жениха с "Пусть говорят"

Регионы

В крупной аварии с российским авианосцем пострадали люди
Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Кусок Крымского моста подняли со дна
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru