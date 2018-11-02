Володин призвал другие страны вместе бороться с санкциями США

Россия, Куба и другие страны, попавшие под ограничительные меры США, должны совместно бороться с американской санкционной политикой. Об этом спикер Госдумы заявил в ходе встречи с председателем Государственного Совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом.



Председатель нижней палаты отметил, что сегодня с санкциями сталкиваются не только Россия и Куба, но и Иран, Китай, Турция и другие страны, которые не устраивают Соединенные Штаты. Вашингтон, отметил Володин, использует ограничительные меры в качестве политического инструмента.

По словам Володина, это вызовы, которые необходимо преодолевать совместными усилиями. Спикер напомнил, что накануне Генассамблея ООН в 27-й раз призвала США снять эмбарго, введенное в 1962 году после победы революции на Острове свободы.

Несмотря на вызовы, рассказал спикер гостю, российская экономика сумела приспособиться к санкциям. Он подчеркнул, что в этом году впервые за четыре года нижняя палата принимает профицитный бюджет, есть большие успехи в импортозамещении, в том числе в оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах, сельском хозяйстве.







Говоря о санкциях против Кубы, Володин отметил, что все больше стран склоняются в пользу их отмены, и Россия – одна из них. "Мы не только разделяем эту позицию, мы считаем, что санкционная политика недопустима, она противоречит любой логике развития двусторонних отношений", – пояснил законодатель.



В свою очередь, лидер Острова свободы поблагодари Россию за ее неизменную позицию в вопросе экономической блокады Кубы. "Особенно мы благодарны Госдуме, которая год за годом принимает обращения в поддержку Кубы", - заявил Мигель Диас-Канель Бермудес.

Он заверил, что Гавана продолжит поддерживать Москву на международных площадках, в борьбе с санкциями и будет и дальше выступать против приближения войск НАТО к границам России. "Вы всегда можете располагать поддержкой Кубы", – сказал председатель Госсовета Острова свободы. По его словам, односторонние ограничительные меры имеют негативный характер.





Кроме того, Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил Вячеслава Володина посетить с визитом Кубу в следующем году. Председатель нижней палаты принял приглашение и отметил, что сделает это, как только позволит время.

"У нас с Кубой – это отношения не с торговым партнером, эти отношения построены не на принципах взаимовыгоды, это отношения куда более глубокие. Это отношения между народами, и мы этим очень дорожим", – подчеркнул законодатель.

Стоит отметить, что Володин уже посещал Остров свободы в качестве председателя нижней палаты парламента. В декабре 2016 года он был с рабочим визитом на Кубе, где принял участие в траурных мероприятиях по случаю кончины Фиделя Кастро.

Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.