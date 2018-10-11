Володин рассказал об альтернативе ПАСЕ

Действия аппарата Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и отсутствие диалога привели организацию к кризису, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. На этом фоне все больший интерес представляет Совещание спикеров парламентов Евразии. Законодатель не исключил, что такой формат может в определенной степени заместить ПАСЕ.



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