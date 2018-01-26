Володин позвал корейцев в Москву

Спикер нижней палаты российского парламента пригласил законодателей Республики Корея принять участие в первом Международном форуме по развитию парламентаризма. Мероприятие пройдет в Москве 4-5 июня по инициативе Госдумы.

Вячеслав Володин сегодня, 26 января, встретился с председателем корейского Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Сон Ен Гилем. В ходе переговоров стороны, в частности, обсудили сотрудничество Москвы и Сеула.



"Председатель Госдумы попросил господина Сон Ен Гиля передать председателю Национального собрания Республики Корея Чон Се Гуну приглашение депутатам парламента Республики Корея принять участие в первом Международном форуме по развитию парламентаризма", – сообщает думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

Вячеслав Володин отметил, что продолжается серьезная работа по реализации договоренностей, достигнутых в рамках его последней встречи с Чон Се Гуном. Как рассказал спикер Госдумы, вместе с корейскими коллегами готовится заседание межпарламентской комиссии высокого уровня, третье совещание спикеров парламентов стран Евразии (было инициировано в 2016 году парламентами двух стран).

Володин высоко оценил стремление южнокорейских законодателей к развитию всестороннего сотрудничества с Россией. Он также выразил благодарность Сон Ен Гилю за личный вклад, который он внес в совместную работу парламентариев двух стран еще во времена, когда был депутатом Национального собрания республики.





В ходе общения спикер Госдумы выразил соболезнования в связи с трагедией в больнице южнокорейского города Мильян. Напомним, там в результате пожара погибли и пострадали несколько десятков человек.



Как писали Dni.Ru, Вячеслав Володин в октябре 2017 года встретился с главой Национального собрания Республики Корея Чон Се Гуном. Cтороны обсудили ряд вопросов двухстороннего сотрудничества, в том числе создание межпарламентской комиссии, гуманитарные обмены между двумя странами и другие.