Володин напомнил о важности традиционных ценностей
Мероприятие на протяжении многих лет вносит большой вклад в сохранение традиций духовно-культурного наследия, отметил председатель нижней палаты парламента. "Вы поднимаете актуальные вопросы просвещения и воспитания молодого поколения. Сегодня в центре вашего внимания находятся нравственные ценности и их влияние на будущее человечества", – подчеркнул Володин.
По словам спикера, Русская православная церковь (РПЦ) и другие традиционные религиозные организации играют значительную роль в процессе формирования доверия и нравственного консенсуса между людьми, помогают обрести духовные ориентиры, призывают к единству и согласию.
"Укрепление институтов семьи и брака, противодействие размыванию моральных и этических норм – наша общая задача, для решения которой необходимы совместные усилия государства, Русской православной церкви и всего нашего многонационального общества", – обратился Володин к участникам форума. Он пожелал им плодотворной работы и конструктивных дискуссий.
В Государственном Кремлевском Дворце Его Святейшество Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл XXVI Международные Рождественские образовательные чтения «Нравственные ценности и будущее человечества» pic.twitter.com/kIwQppoKtC— Марина Ковтун (@KovtunM) 24 января 2018 г.
XXVI Международные Рождественские образовательные чтения "Нравственные ценности и будущее человечества" собрали более 15 тысяч делегатов из 16 стран. Мероприятия форума пройдут в Госдуме, Совфеде, Кремле, Общественной палате, а также в столичных вузах. В центре внимания участников Чтений будут вопросы образования, молодежной политики, благотворительности, реставрации и строительства храмов, культуры и науки.
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