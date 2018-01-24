Володин напомнил о важности традиционных ценностей

В Москве в среду, 24 января, открылись XXVI Международные Рождественские образовательные чтения "Нравственные ценности и будущее человечества". Делегатов форума поприветствовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал защищать морально-нравственные ценности и совместными усилиями укреплять традиционные институты общества.



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