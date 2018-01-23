Володин поздравил Верховный суд с 95-летием

Госдума продолжит тесное взаимодействие с высшей судебной инстанцией страны. Об этом говорится в поздравлении от имени Вячеслава Володина в связи с годовщиной создания Верховного суда. По словам председателя нижней палаты парламента, в России действует судебная система, отвечающая всем базовым принципам, включая независимость этой ветви власти.

Продолжение: Володин: Надеемся на открытый и честный диалог с ПАСЕ

Вячеслав Володин выразил уверенность, что в нашей стране сформировалась независимая судебная система, в основе которой лежат принципы состязательности. Как подчеркнул председатель Госдумы, за прошедшие годы Верховным судом многое сделано для создания современной судебной системы.

"В ее основе – независимость и самостоятельность судей, доступность и открытость правосудия, состязательность судебного процесса", – говорится в поздравлении спикера нижней палаты, размещенном на официальном сайте Госдумы. От эффективной работы судов, беспристрастного и справедливого принятия судебных решений зависит авторитет судебной власти, подчеркнул Вячеслав Володин.

"Профессионализм и компетентность, честность и принципиальность судей Верховного суда Российской Федерации – залог высокого доверия к нему со стороны граждан", – отметил он. По словам спикера Госдумы, нижняя палата парламента продолжит тесное взаимодействие с Верховным судом в вопросах законотворчества и эффективного применения российского законодательства.

История Верховного суда началась в 1923 году. Тогда был учрежден Верховный суд РСФСР. Согласно нормам закона, принятым в 1994 году, судей в него утверждают члены Совета Федерации по представлению главы государства. В 2014 году Верховный суд был объединен с Высшим арбитражным судом.