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Политика

Любимого премьера британцев обвинили в махровом расизме

Маргарет Тэтчер. Фото: GLOBAL LOOK press/UPPA
Маргарет Тэтчер мечтала превратить Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в страну "для белых людей". О расизме бывшего премьер-министра Великобритании рассказано в дневнике экс-главы дипломатической службы Ее Величества Патрика Райта.
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Маргарет Тэтчер для многих британцев по сей день остается одним из самых популярных политиков прошлого. Признания бывшего главы дипломатической службы Соединенного Королевства Патрика Райта стали для жителей Туманного Альбиона неожиданностью.

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Как пишет Райт в своем дневнике, экс-премьер надеялась, что ЮАР станет государством, в котором будут проживать только белые люди. Он утверждает, что об этом ему сказала сама Тэтчер во время одного из совместных ланчей.

Как отмечает бывший министр, Тэтчер уточнила: она хотела бы, чтобы Южно-Африканская Республика вернулась в то состояние, в котором находилась до 1910 года. В то время в этом государстве проживали только белые. Когда Райт попытался объяснить Железной Леди, что такая политика – продолжение апартеида, она обвинила помощника министра в том, что его не заботят стратегические интересы Великобритании.

Маргарет Тэтчер заняла премьерский пост в 1979 году. Она стала первой женщиной – премьер-министром не только в Великобритании, но и в Европе. Первые годы правления она пользовалась большой популярностью у избирателей. Позже рейтинг ощутимо упал из-за непопулярных в народе экономических реформ.

Нелюбовью к темнокожим расизм Тэтчер не ограничивался. По словам Райта, глава британского правительства "ненавидела немцев". "Любой намек на воссоединение Германии она предавала анафеме", – пишет дипломат.

Шеф Райта, министр иностранных дел Великобритании Дуглас Херд, в свое время дал описание внешней политике Железной Леди. По его словам, в кабинете царили три вещи: парламентские вопросы, обсуждение внутренней политики страны и ксенофобия, пишет The Independent.

Автор: Андрей Евлампиев22 января 2018, 14:13

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