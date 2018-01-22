Любимого премьера британцев обвинили в махровом расизме

Маргарет Тэтчер мечтала превратить Южно-Африканскую Республику (ЮАР) в страну "для белых людей". О расизме бывшего премьер-министра Великобритании рассказано в дневнике экс-главы дипломатической службы Ее Величества Патрика Райта.

Маргарет Тэтчер для многих британцев по сей день остается одним из самых популярных политиков прошлого. Признания бывшего главы дипломатической службы Соединенного Королевства Патрика Райта стали для жителей Туманного Альбиона неожиданностью.

Как пишет Райт в своем дневнике, экс-премьер надеялась, что ЮАР станет государством, в котором будут проживать только белые люди. Он утверждает, что об этом ему сказала сама Тэтчер во время одного из совместных ланчей.

Как отмечает бывший министр, Тэтчер уточнила: она хотела бы, чтобы Южно-Африканская Республика вернулась в то состояние, в котором находилась до 1910 года. В то время в этом государстве проживали только белые. Когда Райт попытался объяснить Железной Леди, что такая политика – продолжение апартеида, она обвинила помощника министра в том, что его не заботят стратегические интересы Великобритании.

Маргарет Тэтчер заняла премьерский пост в 1979 году. Она стала первой женщиной – премьер-министром не только в Великобритании, но и в Европе. Первые годы правления она пользовалась большой популярностью у избирателей. Позже рейтинг ощутимо упал из-за непопулярных в народе экономических реформ.

Нелюбовью к темнокожим расизм Тэтчер не ограничивался. По словам Райта, глава британского правительства "ненавидела немцев". "Любой намек на воссоединение Германии она предавала анафеме", – пишет дипломат.

Шеф Райта, министр иностранных дел Великобритании Дуглас Херд, в свое время дал описание внешней политике Железной Леди. По его словам, в кабинете царили три вещи: парламентские вопросы, обсуждение внутренней политики страны и ксенофобия, пишет The Independent.