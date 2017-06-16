Россия скорбит о друге Гельмуте Коле

В Германии на 88-м году жизни скончался бывший канцлер Гельмут Коль. Политический мир скорбит о его смерти. Каким был знаменитый политик, вспоминают в России и на Западе. Владимир Путин одним из первых выразил соболезнования в связи с кончиной Коля.

"Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства", – говорится в телеграмме, которую президент России направил федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью Dni.Ru назвал Гельмута Коля политическим тяжеловесом, пользовавшимся чрезвычайно высоким авторитетом в Европе и мире. "Политиков такого уровня сегодня в Европе и близко нет. Его позиция, как человека, помнящего вклад Москвы в объединение Германии, всегда была разумной и трезвой по отношению к России", – сказал парламентарий.

По словам Толстого, уход Гельмута Коля является прощанием с эпохой политиков уровня Шарля де Голля и Маргарет Тэтчер. "К сожалению, их сменили политтехнологические середнячки", – резюмировал вице-спикер.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что экс-канцлер ФРГ изменил Европу и мир, передает ТАСС. "Гельмут Коль – это знаковая фигура для своего времени. Он стал исторической личностью еще при жизни", – подчеркнул Слуцкий.

Депутат отметил, что бывший канцлер сыграл огромную роль в деле прекращения холодной войны. "Недаром его называют канцлером воссоединения. Именно в годы правления Коля произошло падение Берлинской стены и объединение ФРГ и ГДР", – напомнил Слуцкий.

Своими впечатлениями от встреч с Колем поделился экс-посол СССР, а затем России в Германии Владислав Терехов. "Он производил впечатление такого очень солидного человека. Мощная такая фигура физически, высокого роста, громкий голос, решительная манера разговаривать", – сказал Терехов.

По словам экс-посла, Коль был человеком, который знал себе цену и понимал свои способности, возможности своей политической деятельности в Германии и на международной арене. "Всегда брал инициативу в разговоре и старался донести свою точку зрения до собеседника достаточно последовательно и убедительно", – отметил он, добавив, что когда Гельмут Коль отошел от активной политической деятельности, это был определенный урон для политики Германии.

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько назвал смерть Гельмута Коля огромной утратой. "Это был великий человек, великий друг России, прозорливый и очень терпеливый и тонкий политик. А еще, как мне кажется из общения с ним, очень добрый человек", – сказал Приходько РИА Новости.

Скорбят о кончине Гельмута Коля и западные политики. "Я глубоко огорчен уходом моего дорого друга Гельмута Коля, чье дальновидное лидерство подготовило Германию и всю Европу к XXI веку", – написал в соцсети 42-й президент США Билл Клинтон.

Helmut Kohl’s visionary leadership prepared Germany and all of Europe for the 21st century. https://t.co/ltdamqIgt5 — Bill Clinton (@billclinton) 16 июня 2017 г.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выпустил заявление в связи с кончиной политика. "Новость о смерти бывшего канцлера и моего близкого друга стала тяжелым ударом для меня. Нам будет его не хватать, это был истинный друг всей Европы", – говорится в заявлении Юнкера на сайте Еврокомиссии.

Германия вспоминает Гельмута Коля только самыми теплыми словами. Глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль назвал бывшего канцлера ФРГ великим государственным деятелем. "В эти минуты мы мысленно находимся с его семьей и детьми. Скончался действительно великий немец", – отмечается в заявлении Габриэля.

А канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что новость о смерти Коля наполняет ее глубокой скорбью. "Мои мысли в первую очередь с женой Коля госпожой Майке, которой я выразила свое сочувствие по телефону, и с его семьей", – заявила Меркель, подчеркнув, что с большим уважением и благодарностью смотрит на жизнь и деятельность политика, сыгравшего важную роль для Германии "в исторический час".

Напомним, Гельмут Коль скончался 16 июня. Он был главой германского правительства с 1982 по 1998 годы. В историю он вошел как "канцлер единства". Историческое объединение Германии вряд ли произошло бы без усилий канцлера ФРГ.

Гельмут Коль сыграл важную роль в установлении добрососедских связей между Берлином и Москвой. Известен своей дружбой с Борисом Ельциным. До последних дней он поддерживал отношения с Россией. Так, решение провести саммит "Большой восьмерки" этим летом в Брюсселе без участия Москвы он назвал "радикальным и удручающим". Отметим, что именно Коль в 1998 году поддержал присоединение Москвы к "Группе семи".