Россия скорбит о друге Гельмуте Коле

"Мне посчастливилось лично общаться с Гельмутом Колем. Я искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В России его будут помнить как принципиального сторонника развития дружественных отношений между нашими странами, внесшего огромный вклад в укрепление взаимовыгодного двустороннего партнерства и добрососедства", – говорится в телеграмме, которую президент России направил федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и федеральному канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью Dni.Ru назвал Гельмута Коля политическим тяжеловесом, пользовавшимся чрезвычайно высоким авторитетом в Европе и мире. "Политиков такого уровня сегодня в Европе и близко нет. Его позиция, как человека, помнящего вклад Москвы в объединение Германии, всегда была разумной и трезвой по отношению к России", – сказал парламентарий.

По словам Толстого, уход Гельмута Коля является прощанием с эпохой политиков уровня Шарля де Голля и Маргарет Тэтчер. "К сожалению, их сменили политтехнологические середнячки", – резюмировал вице-спикер.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что экс-канцлер ФРГ изменил Европу и мир, передает ТАСС. "Гельмут Коль – это знаковая фигура для своего времени. Он стал исторической личностью еще при жизни", – подчеркнул Слуцкий.

Депутат отметил, что бывший канцлер сыграл огромную роль в деле прекращения холодной войны. "Недаром его называют канцлером воссоединения. Именно в годы правления Коля произошло падение Берлинской стены и объединение ФРГ и ГДР", – напомнил Слуцкий.

Своими впечатлениями от встреч с Колем поделился экс-посол СССР, а затем России в Германии Владислав Терехов. "Он производил впечатление такого очень солидного человека. Мощная такая фигура физически, высокого роста, громкий голос, решительная манера разговаривать", – сказал Терехов.

По словам экс-посла, Коль был человеком, который знал себе цену и понимал свои способности, возможности своей политической деятельности в Германии и на международной арене. "Всегда брал инициативу в разговоре и старался донести свою точку зрения до собеседника достаточно последовательно и убедительно", – отметил он, добавив, что когда Гельмут Коль отошел от активной политической деятельности, это был определенный урон для политики Германии.

Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько назвал смерть Гельмута Коля огромной утратой. "Это был великий человек, великий друг России, прозорливый и очень терпеливый и тонкий политик. А еще, как мне кажется из общения с ним, очень добрый человек", – сказал Приходько РИА Новости.

Скорбят о кончине Гельмута Коля и западные политики. "Я глубоко огорчен уходом моего дорого друга Гельмута Коля, чье дальновидное лидерство подготовило Германию и всю Европу к XXI веку", – написал в соцсети 42-й президент США Билл Клинтон.

