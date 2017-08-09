Киев разорвал важный договор с Москвой

Россия и Украина больше не будут взаимодействовать при экспорте товаров военного назначения в третьи страны. Решение расторгнуть соглашение приняло украинское правительство.

Постановление правительства принято на заседании кабмина, которое транслировалось в прямом эфире. Обсуждение инициативы как такового не было: о решении объявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Межправительственное соглашение Москва и Киев подписали в 2003 году. Оно предусматривало сотрудничество по экспорту военной продукции в третьи страны, совместным маркетинговым и патентно-лицензионным исследованиям мировых рынков военной продукции и обмену информацией по этим вопросам, передает телеканал "112 Украина".

В тексте соглашения были прописаны консультации между сторонами для согласования экспортных цен и тарифов на поставку третьим странам военной продукции. Кроме того, определялись виды военной продукции, для экспорта которой требуется согласие сторон. Утвержденный украинским правительством в 2004-м документ был разработан на основе договора о военно-техническом сотрудничестве 1993 года.

Тем временем граждане Украины решают вопрос торговли оружием самостоятельно. Так, на днях украинцев задержали польские пограничники в пункте пропуска Дорогуск. У "громадян Незалежной" обнаружили – ни много ни мало – корабельную артиллерийскую установку АК-630 калибром 30 мм. Артиллерийская система предназначена для установки на военных кораблях и уничтожения воздушных объектов – в том числе управляемых ракет, самолётов, вертолётов и других надводных целей.

Четверо украинцев не признались в попытке контрабанды военной техники. По их словам, они понятия не имели, для чего используется та штуковина, которую они перевозили. В декларации пушку назвали "гидравлическим приспособлением".