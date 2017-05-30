Премьер Сербии Вучич подал в отставку

Александр Вучич после победы на президентских выборах подал в отставку с поста премьер-министра Сербии, передает "Газета.ру". "В отставку подаю в связи с вступлением на пост президента республики", – говорится в заявлении Вучича.
Выборы президента в Сербии прошли 2 апреля. Александр Вучич получил поддержку 55,08% избирателей.
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