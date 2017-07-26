Зачем США откладывают назначение посла в России

Американский сенат откладывает слушания по назначению послом в России Джона Хантсмана. По этой причине Москва не может направить в Вашингтон преемника Сергея Кисляка, замминистра иностранных дел Анатолия Антонова.

По данным источников в российских дипломатических кругах, в случае одновременной замены глав представительств в должность они вступают практически синхронно. В Госдепартаменте заявили, что ждут назначения, однако сроки зависят от законодательной власти. Точная дата слушаний по кандидатуре Джона Хантсмана пока не известна.

В посольстве США в Москве отметили, что не располагают конкретной информацией — сенат никого ни о чем не уведомляет. "Хантсман был номинирован президентом на должность посла США в России. Он еще не прошел слушания в сенате. Мы не знаем сроков и не можем предсказать их", — цитирует пресс-службу Госдепа газета "Известия".

Проволочка в американском парламенте осложняет положение не только будущего посла США в Москве, но и его российского коллеги. Ближайшие слушания пройдут 26 июля и будут посвящены назначению представителей в Эфиопии, Сьерра-Леоне и Алжире.

По словам бывшего заместителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций и экс-замминистра иностранных дел Сергея Орджоникидзе, это промедление не способствует полноценной работе дипмиссии при новой администрации в Вашингтоне. Сенат пытается искусственно заморозить контакты с Москвой, уверен он.

"Нынешний состав международного комитета верхней палаты сената настроен крайне антироссийски. Не исключаю, что своими действиями они пытаются навредить и Дональду Трампу", – заключил эксперт.