Порошенко нашел новую причину бомбить Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко намерен поднять на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о конфискации угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Законные поставки были прекращены из-за блокады железных и автомобильных дорог.

Украинские политики, пришедшие к власти в результате государственного переворота, не просто не выполняют обещаний. Они то и дело находят новые возможности для снижения экономического потенциала страны и роста числа недовольных их работой.

Деятельность Киева вызывает активный протест у населения Донбасса. И новый план президента Украины Петра Порошенко может стать причиной очередного витка напряженности в отношениях центральной власти с руководством ДНР и ЛНР.

На заседании СНБО украинский лидер намерен обсудить возможность конфискации угля, добытого на подконтрольной силам ополчения Донбасса территории, передает Lenta.ru. Об опасных планах главы государства сообщила его представитель в Верховной раде Ирина Луценко. По ее словам, речь идет об угле, который может поставляться в страну под видом российского.

Как и на каком этапе поставок украинские власти собираются проводить конфискацию, неясно. Однако эксперты уже опасаются, что подобные решения обострят ситуацию в Донбассе. Нежелание производителей отдавать добытое ископаемое может быть использовано как аргумент в пользу новой атаки Киева на ДНР и ЛНР.

Украина так сильно ненавидит Россию, что будет покупать её уголь и с ненавистью сжигать его в печах! #юмор #давайдумай — Аркадий Копылов (@karenthomasozax) 10 апреля 2017 г.

Напомним, что поставки угля на Украину напрямую с подконтрольной ополчению территории прекратились в марте 2017 года, с началом блокады железнодорожных и автомобильных дорог. Это была инициатива радикалов, а позже к блокаде присоединился Киев. На этом фоне ЛНР и ДНР переориентировались на более плотное сотрудничество с Россией. На Украине действует режим чрезвычайного положения из-за дефицита антрацита.