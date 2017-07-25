Трамп устроил взбучку Украине

Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в адрес Украины. По мнению американского лидера, Киев пытался "по-тихому" саботировать его прошлогоднюю предвыборную кампанию.

"Тихая работа на усиление Клинтон". Так где же расследование, генпрокурор?" – разразился гневной речью политик на своей странице в Twitter. После этого глава Белого дома обрушился на самого Джеффа Сешнса. Он обвинил генерального прокурора в недостаточных усилиях при расследовании нарушений закона его соперницей на президентских выборах от Демпартии Хиллари Клинтон.

Напомним, в декабре прошлого года американское интернет-издание Politico опубликовало сенсационную информацию, раскрывающую некоторые подробности предвыборной гонки в США. Как оказалось, президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избирательный процесс в этой стране, пытаясь помочь Хиллари Клинтон. По данным издания, Киев работал на соперницу Трампа, выискивая компрометирующую информацию на самого кандидата от республиканцев и на членов его избирательного штаба.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2017 г.

Продолжают сгущаться тучи и над самим Трампом. Так, во вторник, 25 июля, телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон разочарован работой в должности главы внешнеполитического ведомства. Он якобы планирует покинуть пост до конца 2017 года. К такому решению дипломата подтолкнули многочисленные разногласия с американским лидером Дональдом Трампом. Они не сошлись во мнении о выстраивании взаимоотношений с Ираном, не согласен госсекретарь и с кадровой политикой, в которую вмешивается глава Белого дома.

Эксперты отмечают, что хотя сообщение CNN и является элементом информационной войны против главы Белого дома, серьезность создавшейся ситуации нельзя недооценивать. По мнению политолога Павла Салина, последние пару месяцев в элите США уже всерьез обсуждается отставка Трампа – об этом говорят влиятельные люди, принимающие серьезное участие в формировании важнейших решений. "Речь идет не об импичменте и уходе в отставку под его угрозой, но о серьезном давлении на главу Белого дома", – заявил аналитик.

В создавшихся условиях, подчеркивает он, многие ключевые члены команды президента США начинают задумываться о своих перспективах. "Конечно, Тиллерсон не уйдет прямо сейчас, но он уже вполне может прощупывать варианты своего дальнейшего трудоустройства. Именно этот факт раздут СМИ и подан уже в качестве якобы принятого им решения", – заявил эксперт.

