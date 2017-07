Трамп устроил взбучку Украине

"Тихая работа на усиление Клинтон". Так где же расследование, генпрокурор?" – разразился гневной речью политик на своей странице в Twitter. После этого глава Белого дома обрушился на самого Джеффа Сешнса. Он обвинил генерального прокурора в недостаточных усилиях при расследовании нарушений закона его соперницей на президентских выборах от Демпартии Хиллари Клинтон.

Напомним, в декабре прошлого года американское интернет-издание Politico опубликовало сенсационную информацию, раскрывающую некоторые подробности предвыборной гонки в США. Как оказалось, президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избирательный процесс в этой стране, пытаясь помочь Хиллари Клинтон. По данным издания, Киев работал на соперницу Трампа, выискивая компрометирующую информацию на самого кандидата от республиканцев и на членов его избирательного штаба.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity