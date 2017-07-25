США готовят суровую кару для наглого Порошенко

Отношения США и Украины при администрации Дональда Трампа серьезно ухудшились, а ФБР может провести расследование на предмет вмешательства президента Незалежной Петра Порошенко и его окружения в прошлогодние президентские выборы в США. Об этом заявил директор неправительственной организации For a free Ukraine Джейсон Смарт.

По его словам, вероятный кандидат на пост директора Кристофер Рей заявил на проходивших две недели назад слушаниях в Сенате, что был бы рад провести расследование вопроса вмешательства Украины в президентские выборы. Эксперт уверен: все это означает обеспокоенность Сената "жестким нападением на суверенитет США", со стороны Киева а также то, что будущий директор ФБР уверен в украинским вмешательстве.

Смарт подчеркивает, что в Соединенных Штатах потрясены действиями "своего так называемого союзника". "Будучи очень близким другом Украины, я настоятельно рекомендую, Киеву действовать быстро и начать свое расследование, желательно до того момента, как этим вплотную займутся ФБР и Сенат", – заявил эксперт.

Он также отметил, что опирается на обширные связи в Сенате, Конгрессе и Белом доме в своих выводах относительно будущего расследования украинского вмешательства. "С уверенностью могу сказать, что в наших дипломатических отношениях все сильно ухудшилось", – резюмировал аналитик.





Напомним, 12 июля в Сенате США состоялись слушания по кандидатуре Кристофера Рея на пост главы ФБР. Его выдвинул президент Дональд Трамп. "Вы согласны, что Украина не имела права вмешиваться в выборы? Вы готовы изучить обоснованность этих претензий к Украине?" – спросил сенатор Линдси Грэм. "Я согласен с вами. Я буду рад это сделать", – ответил Рей.

Стоит подчеркнуть, что обсуждение в Сенате украинского следа в американских выборах не первый "звоночек" Киеву из Вашингтона. Так, 11 июля первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс заявила, что сотрудничество Национального комитета Демократической партии с Украиной "хорошо задокументировано".

