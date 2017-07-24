Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Порошенко оказался в ежовых рукавицах у ЦРУ

Петр Порошенко. Фото: Lennart Preiss/Getty Images
Руководство Украины находится под пристальным вниманием со стороны Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом заявил эксперт Центра глобальных проблем МГИМО Алексей Ткачев, комментируя визит спецпредставителя Вашингтона по Украине Курта Волкера в Донбасс.
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По его словам, посещение Волкером региона говорит не о переменах, а о стабильности политической линии Белого дома в отношении Незалежной. "Мы живем не в 16-м веке, когда нужно посылать гонца, чтобы он оценил ситуацию на месте. Штаты получают информацию с Украины очень давно, в Киеве целый этаж на Владимирской, 33 был отдан ЦРУ, как говорят украинские коллеги", – сказал эксперт в эфире Первого канала.

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Он отметил, что этот визит говорит о вполне конкретной позиции Соединенных Штатов по Украине, которая пока остается неизменной, несмотря на приход в Белый дом Дональда Трампа. "Кандидат в президенты Трамп мог говорить о частичном снятии санкций и обсуждении вопроса Крыма. Президент Трамп как часть американской системы говорить об этом не будет. Уолкер – это аватар американской политики. Они как поддерживали Украину, так и будут ее поддерживать", – пояснил глава Центра глобальных проблем МГИМО.

Вместе с тем Ткачев считает, что Вашингтон не может стать арбитром в решении конфликта в Донбассе. Для этого, полагает аналитик, необходимо, чтобы все стороны признавали полномочия и авторитет такого арбитра. "Сейчас очевидно, что ЛНР и ДНР на это не согласны", – резюмировал политолог.


Бывший постоянный представитель США при НАТО Курт Волкер был назначен главой Белого дома Дональдом Трампом представителем Вашингтона по Украине в начале июля. Эксперты считают его одним из ведущих специалистов в сфере международных отношений в современном американском истеблишменте.

Ранее он занимался вопросами европейской политики и безопасности. Известен своей жесткой позицией в отношении России. Так, в апреле этого года, выступая на слушаниях комитета Сената США по международным отношениям, он призвал президента Дональда Трампа противодействовать вызовам, якобы брошенным Москвой Западу.

Автор: Иван Поляков24 июля 2017, 20:08

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