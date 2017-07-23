В России развеяли мифы бессильного Порошенко

В Совете федерации отреагировали на призывы Порошенко ввести новые санкции в отношении России, если в Донбассе не наступит перемирие. Сенатор Андрей Климов считает, что Киев использует ограничительные меры как удобное прикрытие для спекуляций.

Накануне телефонных переговоров Нормандской четверки президент Украины Петр Порошенко сделал агрессивное заявление. Он заявил, что будет требовать введения новых санкций против России, если режим тишины в Донбассе не начнет действовать.

На высказывания Порошенко отреагировал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Сенатор развеял мифы бессильного президента Украины: по его словам, глава государства прост не может объяснить европейским партнерам свое бездействие в Донбассе, поэтому "завывает с призывами прекращения огня". "Пусть своим офицерам даст такую команду, пусть даст команду отвести тяжёлое вооружение, разоружить националистические формирования. Если украинское государство суверенное, то они в состоянии это сделать безо всякого нормандского формата", – цитирует политика Russia Today.

Климов предположил, что разговоры о санкциях выгодны Киеву. Не исключено, что Порошенко использует ограничительные меры как прикрытие для разного рода спекуляций.

Напомним, переговоры Нормандской четверки должны пройти 24 июля. О проведении телефонной беседы сообщили в Елисейском дворце.