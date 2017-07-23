Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

В России развеяли мифы бессильного Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sven Hoppe
В Совете федерации отреагировали на призывы Порошенко ввести новые санкции в отношении России, если в Донбассе не наступит перемирие. Сенатор Андрей Климов считает, что Киев использует ограничительные меры как удобное прикрытие для спекуляций.
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Накануне телефонных переговоров Нормандской четверки президент Украины Петр Порошенко сделал агрессивное заявление. Он заявил, что будет требовать введения новых санкций против России, если режим тишины в Донбассе не начнет действовать.

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На высказывания Порошенко отреагировал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Сенатор развеял мифы бессильного президента Украины: по его словам, глава государства прост не может объяснить европейским партнерам свое бездействие в Донбассе, поэтому "завывает с призывами прекращения огня".  "Пусть своим офицерам даст такую команду, пусть даст команду отвести тяжёлое вооружение, разоружить националистические формирования. Если украинское государство суверенное, то они в состоянии это сделать безо всякого нормандского формата", – цитирует политика Russia Today.

Климов предположил, что разговоры о санкциях выгодны Киеву. Не исключено, что Порошенко использует ограничительные меры как прикрытие для разного рода спекуляций.

Напомним, переговоры Нормандской четверки должны пройти 24 июля. О проведении телефонной беседы сообщили в Елисейском дворце.

Автор: Евгений Мышко23 июля 2017, 16:40

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