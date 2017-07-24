Кремль отбрил глупые обвинения Киева

Соображения целесообразности – вот критерий, в соответствии с которым Россия размещает войска на своей территории. Так в Кремле ответили на истерику Киева по поводу "мотострелковых дивизий вблизи украинской границы".

За сведениями о роде и численном составе войск, которые Киев якобы рассмотрел у границы с Украиной, Кремль советует обращаться в Министерство обороны. Что же касается самого факта передислокации, то Россия имеет полное право перемещать подразделения по собственной территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным. Что касается конкретики, то лучше этот вопрос в данном случае адресовать коллегам в Министерстве обороны", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

О наращивании российской воинской группировки в районах, прилегающих к границе с Украиной, заявил украинский генштаб. "Организационно-штатная структура, вооружение и военная техника, которая поступает на их комплектование, свидетельствует о том, что эти русские дивизии является по своей сути ударными и предназначены для ведения быстрых наступательных действий", – поделился с журналистами информацией главнокомандующий вооруженными силами Незалежной Виктор Муженко.

Подобные заявления звучали из Киева еще в начале июля. Тогда в генштабе ВСУ сообщили, что Россия продолжает "ускоренную милитаризацию" Крыма. И даже привели цифры: якобы, на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму находятся более 30 тысяч российских солдат – несмотря на то, что в Москве неоднократно подчеркивали: российских войск на территории Украины нет.

Угроза "агрессии со стороны России" – ключевой пункт Концепции развития сектора безопасности и обороны, которую президент Украины Петр Порошенко утвердил еще в прошлом году. Тогда же украинский суд не нашел доказательств агрессивных действий Москвы.