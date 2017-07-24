Французские эксперты поддержали Малороссию

Проект Малороссии – абсолютно логичное решение сложившейся на Украине ситуации. Своим заявлением Александр Захарченко достиг сразу трех целей. Во-первых, послал предупреждение Киеву, ЕС, НАТО и США. Во-вторых, спровоцировал их истерику, заставив мировые СМИ вспомнить о проблеме Донбасса. И, в третьих, предложил прагматичное решение кризиса, считают французские аналитики.

Тупик, в котором оказались минские соглашения, устраивает не только Киев, но и его западных кураторов. Украинские власти довольны вялотекущей войной, которая приносит деньги ВПК (в том числе и заводам Порошенко), занимает неонацистские батальоны на фронте и позволяет группе олигархов, чиновников и военных набивать карманы. Эту ситуацию находят вполне приемлемой также ЕС, НАТО и США.

Однако такая ситуация не может продолжаться вечно. Как подчеркивает французская журналистка Кристель Неан, первая цель заявления о формировании Малороссии – расшевелить этот муравейник, напомнить о том, что Украина находится на грани краха и развала. Нужно напомнить ЕС, что если он будет дальше сидеть сложа руки, у него под боком может оказаться бандеровский аналог Сомали, пишет Неан в статье для портала AgoraVox. То есть, если план А (минские соглашения) нереализуем, а ЕС не хочет плана В (тотальная война на Украине), то стоит задуматься о плане С (Малороссия).

Большую проблему Киев создает западным покровителям своей поддержкой неонацистских сил. "Киев не может заняться реализацией Минских соглашений без риска получить "ночь длинных ножей" с головой Порошенко на пике посреди Майдана, а также последующей "балканизацией" пока ограниченного лишь Донбассом конфликта", – пишет автор. С другой стороны, тотальная война на Украине означала бы конец страны и ее полную дезинтеграцию. Для того же Евросоюза это означало бы катастрофу и массовую миграцию спасающихся от хаоса украинцев.

Поскольку оба сценария тупиковые, Захарченко предлагает третий вариант – решение, которое так или иначе отвечало бы интересам большинства сторон, заинтересованных напрямую либо опосредованно. В этом и заключается план Малороссии: выход из кризиса на основании прагматического подхода к политике, с уважением к интересам большинства действующих лиц и для спасения множества жизней.

Еще одна цель, которую преследовал Захарченко своим заявлением – спровоцировать Киев. Все удалось как нельзя лучше: власти Украины отреагировали ожидаемо, заявив о намерении силой оружия вернуть Донбасс и Крым. Париж, Берлин и Вашингтон истерику поддержали и напомнили о необходимости реализации Минских соглашений. Проблема в том, что с учетом их нежелания надавить на Киев в этом вопросе их заявления звучат слабо и лишь еще больше заводят ситуацию в тупик.

По мнению автора, таким ответом Париж, Берлин и Вашингтон допустили тактическую ошибку: они отклонили осмысленное решение и уперлись в план, который явно никуда не ведет с учетом сложившейся обстановки. Впоследствии это может быть использовано против них – так как они не поддержали мирное и прагматическое решение, а ввергли Украину в тотальную войну, хотя этого можно было бы избежать. Кроме того, их реакция подпитывает шумиху в СМИ, заставляя их вновь говорить о Донбассе и о предложенном Захарченко решении – то есть, налицо прорыв информационной блокады.

Как очень правильно отметил Александр Захарченко в заявлении о создании Малороссии, речь идет о будущем. Ее формированием Донбасс готовит будущее в перспективе неизбежной катастрофы из-за упрямого нежелания Киева, Парижа, Берлина и Вашингтона принять разумные решения вместо несбыточных планов.

Итак, проект Малороссии – это план выхода из кризиса. Он включает сохранение территориальной целостности Украины за исключением Крыма, предотвращение развала страны и хаоса. Реализацию большей части Минских соглашений: конец войне в Донбассе, конституционные перемены, свободные выборы в новой стране, амнистия и освобождение пленных с обеих сторон, восстановление пограничного контроля. Соответственно, спасение наибольшего количества жизней. Экономическое спасение страны с отказом от взятых после Майдана долгов, ее реиндустриализация и восстановление экономических связей с Россией. А также идеологическое спасение страны – борьба против нацизма и введение народных судов для рассмотрения дел военных преступников.

Некоторые задаются вопросом – почему бы не возродить Новороссию вместо создания Малороссии? Дело в том, что Малороссия позволяет включить в проект больше регионов современной Украины – и, следовательно, спасти больше людей. Как отмечали в Москве, главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность, заключает автор.