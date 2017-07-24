Порошенко пугают присоединением Украины к России

На Украине продолжается истерия, связанная с поиском "российских агентов" во всех сферах общественной и политической жизни. На этот раз "сторонников Кремля" нашли в Верховной раде, большинство которой якобы готовится присоединить Незалежную к России.

Общая деградация государственных институтов страны позволила Москве легко создавать сеть своих "агентов влияния", заявил бывший пресс-секретарь Службы безопасности Украины Станислав Речинский. "Достаточно взглянуть на парламент, чтобы представить себе масштаб бедствия. А если представить, что все эти люди–"легенды" в определенный час икс вдруг активизируются?" – поделился он мыслями с читателями своего блога.

По его словам, Россия не прекращала "подрывные действия" против Украины со времен распада СССР. "Насколько все это серьезно? Да более чем. Для наглядности просто представьте, что в один момент вдруг подавляющее большинство наших парламентариев одобрит, к примеру, присоединение Украины к России на правах Малороссийской области", – продолжает шизофренический бред Речинский.

А далее, пишет он, решение Верховной рады одобрит Конституционный суд, после чего подпишет президент Петр Порошенко, который, оказывается, тоже может быть "агентом Москвы". А большинство средств массовой информации, которые, по соображениям экс-пресс-секретаря СБУ, также могут быть "предателями", одобрят такое развитие событие. "Фантастика? Хорошо, если так", – резюмирует Речинский.





Стоит отметить, что всеобщее помешательство, связанное с поиском "российских агентов", продолжается на Украине с момента государственного переворота в феврале 2014 года. Где их только не находили. И в правительстве, и в Верховной раде, и в армии, и в СМИ, и в образовательной системе. Словом, везде.

Впрочем, тезис о "связях с Россией" в большинстве случаев используется в политической игре, когда посредством подобных обвинений предпринимается попытка "утопить" того или иного неугодного оппонента.

Все это очень напоминает непрекращающийся психоз в США, связанный с убеждением некоторых СМИ, политиков и общественных деятелей в том, что Москва якобы вмешалась в президентские выборы в ноябре прошлого года и тем самым помогла победить нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу. Стоит ли говорить, что как украинские, так и американские сторонники подобных теорий заговора до сих пор не удосужились привести ни одного доказательства в пользу своих бредовых антироссийских выпадов?

