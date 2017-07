Раскрыт секрет "часов Путина" за миллион евро

Представитель президента заявил, что Antiquorum, вероятнее всего, обманул одного из покупателей. "Хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом", – цитирует его РИА Новости. По мнению Пескова, продажа якобы уникального аксессуара – "абсолютно уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме".

При этом он подчеркнул, что проданные на аукционе часы никогда не принадлежали Владимиру Путину. Он отметил, что Кремль не будет устанавливать связь с Antiquorum для выяснения происхождения аксессуара. "Это абсолютно из разряда курьезов тема, которая не имеет к нам никакого отношения", – отметил пресс-секретарь. "Дело Остапа Бендера живет", – добавил он.

Через некоторое время представитель Monaco Legend Group подтвердил, что эксклюзивные часы не принадлежали российскому президенту. По его словам, администрация аукциона никогда не говорила об обратном. Он сообщил, что в появлении подобных слухов виновны непрофессиональные журналисты.

"Они не прочитали ни наш каталог, ни пресс-релиз, где мы четко объяснили, что это никоим образом не часы президента: они лишь были приобретены в надежде подарить их господину Путину, что сделано не было – поэтому их и продают", – рассказал представитель компании. "А журналисты лишь увидели имя президента в документе и не стали разбираться", – заключил он.

Someone is auctioning off a Patek Philippe 5208P next month in Monaco. The previous owner was "Vladimir V. Putin." Bidding starts at 1 mln € pic.twitter.com/qhOrVnYuBM