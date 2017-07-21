Раскрыт секрет "часов Путина" за миллион евро

В Кремле прокомментировали продажу на аукционе Antiquorum часов, якобы принадлежавших президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что эта новость – хороший маркетинговый ход со стороны аукционного дома.

Представитель президента заявил, что Antiquorum, вероятнее всего, обманул одного из покупателей. "Хорошо накрутил цену. Но это уже пусть покупатель разбирается с аукционным домом", – цитирует его РИА Новости. По мнению Пескова, продажа якобы уникального аксессуара – "абсолютно уловка, маркетинговый ход, видимо, весьма удачный, судя по сумме".

При этом он подчеркнул, что проданные на аукционе часы никогда не принадлежали Владимиру Путину. Он отметил, что Кремль не будет устанавливать связь с Antiquorum для выяснения происхождения аксессуара. "Это абсолютно из разряда курьезов тема, которая не имеет к нам никакого отношения", – отметил пресс-секретарь. "Дело Остапа Бендера живет", – добавил он.

Через некоторое время представитель Monaco Legend Group подтвердил, что эксклюзивные часы не принадлежали российскому президенту. По его словам, администрация аукциона никогда не говорила об обратном. Он сообщил, что в появлении подобных слухов виновны непрофессиональные журналисты.

"Они не прочитали ни наш каталог, ни пресс-релиз, где мы четко объяснили, что это никоим образом не часы президента: они лишь были приобретены в надежде подарить их господину Путину, что сделано не было – поэтому их и продают", – рассказал представитель компании. "А журналисты лишь увидели имя президента в документе и не стали разбираться", – заключил он.

Someone is auctioning off a Patek Philippe 5208P next month in Monaco. The previous owner was "Vladimir V. Putin." Bidding starts at 1 mln € pic.twitter.com/qhOrVnYuBM — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 4 июня 2017 г.

Ранее в Сети появилась информация, что на аукционе Antiquorum были проданы часы Patek Philippe Triple Complication с документами на имя Владимира Владимировича Путина. Сумма сделки составила более одного миллиона евро, передает "Би-би-си" со ссылкой на компанию Monaco Legends. Имя покупателя не разглашается.

В сведениях о лоте сообщается, что часы имеют платиновый корпус, среди их особенностей – вечный календарь и золотой циферблат. Подобные вещи, согласно описанию, изготавливаются исключительно по предзаказу, поэтому найти их в продаже практически невозможно.

Напомним, лот с часами Patek Philippe Triple Complication появился на аукционе Antiquorum еще в июне 2017 года. В документах, прикрепленных к объявлению, указан предыдущий владелец – Mr Vladimir Vladimirovic Putin. По словам представителя Monaco Legends, в прошлом часы были куплены "очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин".